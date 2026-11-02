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Иранците питат Тръмп: Къде е свободата, която ни обеща?

Президентът Доналд Тръмп каза на иранците да „поемат контрола над правителството си“, Пахлави изглеждаше готов за триумфално завръщане от изгнание и за един момент изглеждаше, че Ислямската република може да падне. Осем месеца по-скоро тези опияняващи дни изглеждат далечен спомен

Надежда Неменски Надежда Неменски

2 ноември 2026, 10:35
Иранците питат Тръмп: Къде е свободата, която ни обеща?
Източник: iStock/GettyImages

„Сега достигнахме много чувствителен етап от последната борба… продължавайте да стачкувате и не се появявайте на работа. До военните и правоприлагащите сили: това е последният ви шанс да се отделите от репресивните сили и да се присъедините към своя народ. Очаквайте моя последен призив“.

Тези думи, отправени от престолонаследника Реза Пахлави през март към народа на Иран, перфектно капсулират усещането за очакване, което завладя както противниците на Ислямската република, така и международните наблюдатели относно съдбата на режима.

През януари силите за сигурност на Иран избиха хиляди цивилни, за да потушат общонационалните протести, подклаждани от икономически затруднения и репресии. Едва няколко седмици по-късно Съединените щати обединиха сили с Израел, за да предприемат невиждана кампания от удари, при която беше убит аятолах Али Хаменей, човекът, управлявал Иран в продължение на почти четири десетилетия, и бе обезглавено висшето ръководство на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

Президентът Доналд Тръмп каза на иранците да „поемат контрола над правителството си“, Пахлави изглеждаше готов за триумфално завръщане от изгнание и за един момент изглеждаше, че Ислямската република може да падне. Осем месеца по-скоро тези опияняващи дни изглеждат далечен спомен.

КГИР не се пречупи под натиска, било той вътрешен или външен; вместо това той се окопа и въвлече мощната Америка във все по-неловка патова ситуация в Ормузкия проток. Какво стана с надеждите и амбициите на онези, които искаха да свалят Ислямската република и да живеят свободни?

Newsweek разговаря с цивилни в Иран, продемократични фигури, живеещи извън границите на родината си, и независими анализатори, за да проучи дали те все още вярват, че е възможно по-светло бъдеще и дали САЩ ще бъдат част от изграждането му.

Фалшив старт

Американско-израелските удари през февруари премахнаха върховния лидер на Ислямската република и много от висшите му шефове по сигурността от шахматната дъска, но не успяха да предизвикат политически или военен колапс. Преди да погледнем към бъдещето, първо трябва да разберем защо надеждите за подновено въстание по-рано тази година останаха неизпълнени.

„Грешката в очакването за бърз колапс се дължеше на погрешното разчитане на противника. Много актьори на тази арена имаха опростени възгледи за Ислямската република и подцениха нейните възможности“, заяви пред Newsweek Хосро Исфахани, директор на Националния съюз за демокрация в Иран (NUFDI).

Хаменей прекара десетилетия в интегриране на Революционната гвардия в практически всеки аспект на иранското общество – от вътрешната сигурност до икономиката и разузнавателните служби, така че убиването на нейните командири не можеше да демонтира машината на репресиите за една нощ.

„Това, което виждаме днес, е десетилетен проект на Али Хаменей, който даде плодове преди години и едва сега навлезе в своя открито видим етап“, каза Исфахани.

Неговото убийство, парадоксално, може да е проработило срещу онези, които се надяваха на смяна на режима.

„Към края на живота си, когато Хаменей беше изолиран поради напредналата си възраст и риска от израелско убийство, Иран на практика се управляваше от колективно ръководство“, каза Али Алфоне, старши сътрудник в Института за арабските държави от Персийския залив и експерт по КГИР.

„В отсъствието на Хаменей този „съвет“ управлява иранската държава далеч по-ефективно от него… фактът, че той не отговаряше пред никого, най-малко пред гласоподавателите, системно пречеше на работата на режима“, добавя Алфоне.

Но ръководна структура, която може да функционира без Хаменей, не е задължително такава, която може да упражнява същия авторитет.

„Войната принуди режима да направи КГИР по-виден брокер на власт. Това е така, защото новият върховен лидер, Моджтаба Хаменей, няма политическото влияние да консолидира властта и да взема единодушни решения като своите предшественици. Сега режимът използва всички стълбове на властта си, за да остане жив с пълна сила. Той оцелява, но едва-едва“, каза д-р Маджид Садегпур, политически директор на Организацията на иранско-американските общности (OIAC). 

Но както иранският народ откри, отслабването на един режим и освобождаването на неговите граждани са две много различни неща.

Цената на свободата

Фархад, пенсионер, живеещ в иранската столица, който подкрепя завръщането на Пахлави и иранската монархия, иска режимът да си отиде толкова силно, колкото всеки друг. Но той не се заблуждава относно истинските намерения на Вашингтон и Йерусалим.

„Фрустриран съм от лицемерието. Те говорят за освобождение на иранците, докато върху страната ни падат бомби. Може би вярват, че разрушението си заслужава цената. Лесно е да се каже това, когато не твоето семейство плаща тази цена“, каза той.

„Съмнявам се, че Тръмп иска да контролира ситуацията, а не задължително да възстанови демокрацията. Един отслабен Иран би могъл да му пасне перфектно“, добави той.

Ника, млада жена от Исфахан, споделя: „Първоначално мислех, че ударите може да отслабят КГИР достатъчно, за да се вдигнат хората. Бях бясна и исках нещо да се промени. Но не мисля, че разбирах какво всъщност би означавала една война за обикновените хора. Хората, които страдат най-много, не са политиците, които вземат решенията“.

Месеци след първия кръг от удари, и на фона на растящите очаквания за нов кръг от конфликти, поканата на Тръмп към иранците да поемат контрола над правителството си звучи кухо. „Чувствам, че ни беше продадена идеята, че това по някакъв начин ще ни помогне. Къде е свободата, която ни беше обещана? Къде е политическата промяна?“, попита тя.

Очевидно няма съгласие дали друг кръг от американско-израелски удари би донесъл спасение или просто би задълбочил страданията.

„Иранският народ, под ръководството на своята организирана опозиция, със сигурност е способен да свали режима в Техеран. Външната военна подкрепа не е от съществено значение. Нейната цел изглежда е режимът да промени поведението си, докато иранците умират, за да променят самия режим“, каза Садегпур, твърдейки, че чуждестранната интервенция в настоящия си вид никога няма да проработи. 

Исфахани стигна до противоположния извод, посочвайки мащаба на жестокото потушаване на протестите от вътрешните сили за сигурност през януари. „Няма съмнение относно необходимостта от международна интервенция за свалянето на режима: режим, който ще убива невъоръжени протестиращи в такъв мащаб, няма да бъде премахнат само от своя народ“, каза той.

Алфоне се вълнува от по-непосредствен въпрос. „Бих искал да знам целта на войната на Америка с Иран. Ако попитам седем различни представители на американското правителство каква е целта на войната, вероятно ще получа седем различни отговора. Ако попитам президент Тръмп същия въпрос седем пъти, вероятно ще получа осем различни отговора. Намирам това за объркващо“, каза той направо.

За Фархад още война може да бъде оправдана само ако доведе до нова зора за за Иран. „Ако режимът оцелее, иранският народ ще е страдал за нищо“, каза той.

Битката за утрешния ден

Желанието за промяна е безспорно. Но въпреки че опозицията в Иран може да има общ враг, има много малко съгласие относно това как да бъде свален той, кой трябва да наследи властта или как трябва да изглежда това ново ръководство.

Според Фархад, престолонаследникът в изгнание Реза Пахлави, син на шаха, управлявал Иран преди Ислямската революция, представлява „шанс да се поправи“ случилото се преди близо 50 години, но с едно условие.

„Помня Иран преди революцията. Не беше перфектно, но страната вървеше напред. Вярвам, че Иран направи страшна грешка през 1979 г. Но не съм убеден, че американците го искат обратно. Те имаха десетилетия да му помогнат да изгради сериозен път към властта. Бих приветствал завръщането му, но не вярвам, че страната може просто да му бъде предадена“, каза той.

Ника споделяше ентусиазма на Фархад не толкова отдавна: „Преди година разбирах вълнението около Пахлави… но по време на войната исках да чуя някой да говори от името на обикновените иранци, за семействата, губещи близки, и младите хора, чието бъдеще бива унищожавано. Вместо това имах чувството, че Пахлави се вълнуваше далеч повече от Израел. Това промени начина, по който го виждах. Вземам го достатъчно на сериозно, за да го подлагам на съмнение. Това е различно от това да вярвам в него“.

Садегпур има далеч по-малко благосклонен поглед към кандидат-монарха. „Разговорите за монархия в Иран са предимно шум и пречка за истинска промяна в Иран“, заяви той. Неговата организация подкрепя Марям Раджави и Националния съвет за съпротива на Иран (NCRI), опозиционна коалиция в изгнание със собствен предложен план за преход към демократична република.

Това разделение сред опозиционните движения е точно това, което е попречило на появата на каквато и да е популярна, жизнеспособна алтернатива въпреки очевидното пренебрежение към сегашното ръководство, каза Исфахани.

„По време на движението „Жена, живот, свобода“ през 2022 г. интервюирах много протестиращи в Иран. Един протестиращ ми каза, че когато гледаш смъртта в очите с пистолет, насочен към гърдите ти, не питаш протестиращия до теб кой модел на демокрация предпочита; защитаваш го с живота си“, каза той. 

„Иранската диаспора трябва да съответства на спешността, изпитвана от техните сънародници в Иран. Имаше множество неуспешни опити за изграждане на обединена коалиция на диаспората поради лоши отношения, късогледство и инфилтрация от страна на режима. Опозицията трябва да се поучи от грешките от миналото и да надмине дребните обиди“, смята Исфахани.

Садегпур подкрепя NCRI и Раджави за въвеждането на нова ера. Фархад се надява Пахлави да помогне за възстановяването на стария Иран. Исфахани иска опозицията да преодолее разделенията си и да формира обединен фронт.

Ника просто се страхува да не замени един безкопромисен лидер с друг: „Не искам друг култ към личността. Прекарали сме живота си в това да ни казват, че един човек знае какво е най-добро за нас. Предпочитам да видя жени, студенти, работници и хора, които действително са се борили за промяна, да получат глас. Искам страна, в която можем да избираме нашите лидери, да ги критикуваме и да ги премахваме. Ако Пахлави не може да ме убеди, че би уважил това, фамилията му не означава нищо за мен“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
Иран Реза Пахлави Ислямска република смяна на режима КГИР Али Хаменей протести в Иран САЩ Иран международна намеса иранска опозиция
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