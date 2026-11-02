Важно за пътуващите с влак: Сериозни промени в движението от Централната гара в София

О т днес се променя движението на влаковете през Централна гара София заради мащабната реконструкция на железопътния възел. До 18 март 2027 г. ще бъдат затворени коловозите от първи до единадесети включително.

По време на ремонта движението по тези коловози ще бъде преустановено, като изключение ще има за няколко глухи коловоза, които ще продължат да обслужват определени направления.

Коловози 2, 4 и 6 ще бъдат използвани за влаковете по направлението София – Петрич. От шести коловоз ще се движат и композициите за Банкя и Драгоман. Дванадесети коловоз ще обслужва влаковете за Пловдив, а тринадесети – тези за Мездра, предава БНР.

Част от влаковете за Бургас, Варна и Капъкуле също ще продължат да пристигат и заминават от Централна гара София без необходимост от прекачване.

За останалите композиции е осигурен трансфер до други железопътни гари в столицата. Пътниците трябва предварително да проверяват откъде ще потегли влакът им и на коя гара ще пристигне, за да избегнат неудобства и закъснения.

Промените в движението ще останат в сила до 18 март 2027 г., когато се очаква да приключи този етап от реконструкцията.