Парите ни

Още 2 евро такса за евтините покупки от Temu и Shein

ЕС може да прибира по 6 млрд. евро годишно

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

2 ноември 2026, 10:05
Още 2 евро такса за евтините покупки от Temu и Shein
Източник: Getty Images

Таксите на Европейския съюз върху евтините пратки от електронната търговия, насочени срещу китайски платформи като Шейн (Shein) и Тему (Temu), биха могли да носят по 6 млрд. евро годишно за бюджета на ЕС в периода 2028–2034 г. Това сочи документ на Европейската комисия, до който Ройтерс е получил достъп.

От 1 ноември ЕС налага допълнителна такса за обработка от 2 евро. Тя се добавя към временното мито от 3 евро, което се прилага от 1 юли 2026 г. върху пратките на стойност до 150 евро. Митото се начислява на вид стока в пратката, а не на пратка, и ще действа до трайното премахване на безмитния режим за евтините онлайн покупки.

Размерът на таксата за обработка е определен с делегиран регламент на Европейската комисия, приет на 21 септември.

Поръчките от Shein и Temu поскъпват с нова такса

Защо ЕС въвежда таксите

През миналата година в ЕС са влезли около 5,8 млрд. пратки на стойност под 150 евро – с 26% повече спрямо предходната година, сочат данните на Европейската комисия. Тя счита, че стоките идват предимно от Китай, а за по-голямата част от пратките е декларирана по-ниска от действителната стойност, за да се избегнат митата.

Нидерландският евродепутат Дирк Готинк, който води митническата реформа в Европейския парламент, заяви пред Ройтерс, че таксата от 2 евро цели да се справи с „изключително токсичен бизнес модел“ на евтин и неотговарящ на изискванията внос чрез електронната търговия от Китай. По думите му новите приходи ще позволят да се преодолеят десетилетия на недостатъчни инвестиции и да се дадат на европейските митници ресурсите, нужни за защитата на единния пазар.

Новата политика на ЕС следва подобни мерки на САЩ от миналата година, с които беше отменен безмитният внос на онлайн поръчките заради опасения за нелоялна конкуренция и опасни продукти.

Къде ще отиват парите

Прогнозата за 6 млрд. евро годишно вече отчита очаквания спад на евтините пратки, тъй като Брюксел очаква търговците да се приспособят към мерките.

След митото от 3 евро идва и нова такса за малките онлайн поръчки

Според оценката на Комисията около 90% от събраните такси ще постъпват в бюджета на ЕС, а 10% – в държавите членки. Това обаче може да се промени, ако страните настоят да задържат по-голяма част при преговорите за бюджета за 2028–2034 г. В момента държавите задържат 25% от тези приходи.

Европейската комисия отказа да коментира прогнозата.

Как реагират платформите

Китайските платформи за електронна търговия вече се адаптират. АлиЕкспрес (AliExpress), собственост на Алибаба, увеличава капацитета на местните си складове, но предупреди, че таксите ще засегнат домакинствата с ниски доходи в Европа и ще задълбочат кризата с разходите за живот.

Тему предлага на някои купувачи отстъпка от таксите, сочат екранни снимки, видени от Ройтерс. Шейн, която разширява складовите си площи в Полша, заяви, че се стреми да остане конкурентна и да предлага по-бърза и удобна доставка.

Американският конкурент Амазон (Amazon) посочи, че 97% от продуктите, които продава в ЕС, се доставят от складове в съюза, така че много малко негови пратки са засегнати от таксите.

Редактор: Маргарита Костадинова
ЕС такси електронна търговия Shein Temu мита китайски платформи Европейска комисия онлайн поръчки евтини пратки митническа реформа
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