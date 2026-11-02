Дронове-бомби и камион с експлозиви: Кървав атентат разтърси Колумбия

К ървав атентат разтърси община Планадас в южната част на колумбийския департамент Толима в нощта на 1 ноември. По първоначални данни на властите терористите са използвали дронове, оборудвани с взривни устройства, както и камион, зареден с експлозиви.

Мощните детонации са избухнали в непосредствена близост до местната военна база, болницата и жилищния квартал „Аеропуерто“.

Взривната вълна е разрушила няколко къщи и е предизвикала опустошителен пожар в местна аптека. Случаят предизвика паника сред жителите, а градът потъна в хаос.

🇨🇴 Explosiones cerca de base militar en Tolima, Colombia 🚨 Al menos 2 explosiones sacudieron la base militar Batallón de Operaciones Terrestres n.º 18 en Planadas, sur de Tolima, Colombia. https://t.co/MAUIunjvfC — Marta_lacubanisima 🇨🇺🌷🌹 (@MLacubanisima) November 2, 2026

Вечерен час и спешна евакуация

Кметът на Планадас, Хуан Камило Уехе, обяви извънредно положение и наложи вечерен час в целия град, за да гарантира сигурността и да улесни спасителните екипи.

Поради близостта на взривовете се е наложила спешната евакуация на медицинския център CEATI. Ранените жители се транспортират и преглеждат в сградата на местното училище „Доминго Савио“.

„Това е изключително тежка ситуация. Настаняваме ранените в сградата на училището. Имаме данни за загинали и десетки пострадали, но продължаваме да проверяваме точния брой на жертвите и щетите“, съобщи градоначалникът в социалните мрежи.

🚨🇨🇴 #URGENTE | Reportan un ataque con drones en Planadas, departamento del Tolima, Colombia. https://t.co/D6tOVFMyel — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) November 2, 2026

Остра реакция от властите

Губернаторът на департамента Толима, Адриана Магали Матис, категорично осъди нападението и го нарече „подъл и престъпен акт“:

„Случилото се в Планадас е от изключителна важност и тежест. Да се атакува цивилното население и да се поставя в риск животът на нашите войници и семейства е преминаване на граница, която няма да толерираме“, заяви тя в официално обръщение.

Разследващите органи изясняват коя от действащите в региона бунтовнически групи стои зад атаката, превръщаща използването на бойни дронове в нова, изключително опасна тактика.