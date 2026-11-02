Зеленски е готов да се срещне с Путин в Турция, Ердоган може да посредничи

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне лично с руския президент Владимир Путин в Турция за преки преговори за прекратяване на войната. Това стана ясно от интервю на Зеленски за телевизия CNN Türk, цитирано от ДПА.

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

„Да, готови сме. Готови сме за такава среща в Турция“, каза Зеленски в отговор на въпрос дали би разговарял лично с Путин на турска територия.

Украинският лидер подчерта, че разчита на посредническата роля на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. По думите му Турция може да бъде реален посредник, който поддържа контакти и с двете страни, без да заема позицията на някоя от тях.

На 31 октомври Зеленски и Ердоган обсъдиха в Истанбул възможностите за подновяване на мирните преговори. Сред темите на разговора им е била и перспективата за тристранна среща на лидерите на Украйна, Русия и Турция.

Путин постави условие за среща със Зеленски

„Обсъдихме с президента перспективите за такъв формат и други възможности, включително участието на Турция, Европа и всички наши партньори, както и възможността за среща тук, в Турция“, заяви Зеленски след разговорите.

Украинският президент подчерта, че срещите на техническо равнище и разговорите между делегациите досега не са довели до прекратяване на войната. Според него е необходима политическа воля на най-високо равнище, за да бъдат решени най-трудните въпроси.

Зеленски неведнъж е заявявал готовност за лична среща с Путин. До момента обаче подобен разговор не е осъществен.

Нови преговори в Абу Даби

Паралелно с дипломатическите усилия в Турция се подготвя нов кръг от преговори между Украйна, Русия и САЩ. Очаква се представители на трите държави да се срещнат в Абу Даби в периода 6-10 ноември, макар че окончателната дата и мястото все още не са потвърдени.

Зеленски съобщи, че разговорите ще бъдат на техническо равнище и могат да обхванат прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в морето, размяна на военнопленници и други хуманитарни въпроси.

Украинският президент настоява европейските партньори също да бъдат включени в обсъжданията за бъдещите гаранции за сигурност на страната.

По отношение на териториалните въпроси позицията на Киев остава, че решенията трябва да бъдат взети на равнище държавни лидери. Зеленски заяви, че Украйна е готова да обсъжда тези теми, но няма да приеме признаването на окупираните територии за руски.

Турция не за първи път предлага да посредничи между Москва и Киев. След началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Истанбул беше домакин на няколко кръга преговори между двете страни, както и на разговори за Черноморската зърнена сделка.