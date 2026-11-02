Свят

Зеленски е готов да се срещне с Путин в Турция, Ердоган може да посредничи

Междувременно се подготвят и нови преговори между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби

2 ноември 2026, 08:28
Зеленски е готов да се срещне с Путин в Турция, Ердоган може да посредничи
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне лично с руския президент Владимир Путин в Турция за преки преговори за прекратяване на войната. Това стана ясно от интервю на Зеленски за телевизия CNN Türk, цитирано от ДПА.

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

„Да, готови сме. Готови сме за такава среща в Турция“, каза Зеленски в отговор на въпрос дали би разговарял лично с Путин на турска територия.

Украинският лидер подчерта, че разчита на посредническата роля на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. По думите му Турция може да бъде реален посредник, който поддържа контакти и с двете страни, без да заема позицията на някоя от тях.

На 31 октомври Зеленски и Ердоган обсъдиха в Истанбул възможностите за подновяване на мирните преговори. Сред темите на разговора им е била и перспективата за тристранна среща на лидерите на Украйна, Русия и Турция.

Путин постави условие за среща със Зеленски

„Обсъдихме с президента перспективите за такъв формат и други възможности, включително участието на Турция, Европа и всички наши партньори, както и възможността за среща тук, в Турция“, заяви Зеленски след разговорите.

Украинският президент подчерта, че срещите на техническо равнище и разговорите между делегациите досега не са довели до прекратяване на войната. Според него е необходима политическа воля на най-високо равнище, за да бъдат решени най-трудните въпроси.

Зеленски неведнъж е заявявал готовност за лична среща с Путин. До момента обаче подобен разговор не е осъществен.

  • Нови преговори в Абу Даби

Паралелно с дипломатическите усилия в Турция се подготвя нов кръг от преговори между Украйна, Русия и САЩ. Очаква се представители на трите държави да се срещнат в Абу Даби в периода 6-10 ноември, макар че окончателната дата и мястото все още не са потвърдени.

Зеленски съобщи, че разговорите ще бъдат на техническо равнище и могат да обхванат прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и в морето, размяна на военнопленници и други хуманитарни въпроси.

Украинският президент настоява европейските партньори също да бъдат включени в обсъжданията за бъдещите гаранции за сигурност на страната.

По отношение на териториалните въпроси позицията на Киев остава, че решенията трябва да бъдат взети на равнище държавни лидери. Зеленски заяви, че Украйна е готова да обсъжда тези теми, но няма да приеме признаването на окупираните територии за руски.

Турция не за първи път предлага да посредничи между Москва и Киев. След началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Истанбул беше домакин на няколко кръга преговори между двете страни, както и на разговори за Черноморската зърнена сделка.

Източник: Reuters, Ukrinform    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Сметната палата алармира: Над 45% от пенсиите и обезщетенията вече се плащат с данъци

Сметната палата алармира: Над 45% от пенсиите и обезщетенията вече се плащат с данъци

„Къде е чадърът?!“: Забравиха крал Чарлз III под проливния дъжд в Антигуа

„Къде е чадърът?!“: Забравиха крал Чарлз III под проливния дъжд в Антигуа

ЦИК при обработени 100% протоколи: Йотова и Вълчев печелят президентските изборите

ЦИК при обработени 100% протоколи: Йотова и Вълчев печелят президентските изборите

Гаф за Хелоуин: Джей Ди Ванс се облече като Дъмбълдор и отнесе вълна от подигравки

Гаф за Хелоуин: Джей Ди Ванс се облече като Дъмбълдор и отнесе вълна от подигравки

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 2 дни
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 2 дни
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 2 дни
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мощна буря връхлетя Гърция: Наводнения и извънредни предупреждения в Родос, Самос и Волос

Мощна буря връхлетя Гърция: Наводнения и извънредни предупреждения в Родос, Самос и Волос

Свят Преди 21 минути

В отговор на критичната обстановка властите активираха националната система за предупреждение и поставиха службите за гражданска защита в състояние на пълна готовност

<p>Масова треска за 6-минутния пълен мрак, който ще покрие Земята</p>

Масова треска за 6-минутния пълен мрак, който ще покрие Земята на 2 август 2027 г.

Свят Преди 25 минути

Световният туризъм полудя по „Затъмнението на века“ на 2 август 2027 г. Над 6 минути мрак превръщат Египет и Средиземноморието в арена за ловци на събитието. Местата за магичното шоу изчерпват светкавично, а следващото такова е чак през 2114 година

Край на грешните преводи? От 1 декември банката ще проверява на кого пращате парите

Край на грешните преводи? От 1 декември банката ще проверява на кого пращате парите

Парите ни Преди 37 минути

Новата безплатна услуга „Проверка на получателя“ ще сравнява името с IBAN-а още преди да потвърдите плащането. Ето какво трябва да направите със запазените „Мама“ и „Наем“

Одит разкри: АПИ сключила договори за 18,2 млрд. лева при налични 11,4 млрд.

Одит разкри: АПИ сключила договори за 18,2 млрд. лева при налични 11,4 млрд.

България Преди 53 минути

Ангажиментите на пътната агенция надхвърлят осигуреното финансиране с 6,8 млрд. лева. Сметната палата установява договори, увеличени многократно, забавени плащания и сериозни пропуски в контрола

Щастлива развръзка: Откриха 15-годишното момче от Ямбол

Щастлива развръзка: Откриха 15-годишното момче от Ямбол

България Преди 1 час

То не за първи път напуска дома си, посочиха от полицията

„По дяволите, нямаме време!“: Запис разкри ужаса преди самолетна катастрофа с 9 жертви във Флорида

„По дяволите, нямаме време!“: Запис разкри ужаса преди самолетна катастрофа с 9 жертви във Флорида

Свят Преди 1 час

Катастрофата с частния Learjet 60 край Палм Бийч отне живота на 9 души и остави гигантски кратер в жилищен район

Зловеща подготовка: Защо армията на САЩ се учи да копае масови гробове

Зловеща подготовка: Защо армията на САЩ се учи да копае масови гробове

Свят Преди 1 час

„Това учение ни позволи да погледнем критично на това как уважаваме, почитаме и систематично се грижим за нашите паднали бойци в конфликт с висока интензивност“, каза в изявление сержант I клас Делберт Рюде от Командването за поддръжка на 3-ти корпус

Снимката е илюстративна

Ужас в луксозен хотел: Двама души загинаха от токов удар в басейн, има и ранени спасители

Свят Преди 1 час

Капитан от „Lufthansa“ и проектен мениджър на IBM загубиха живота си след вероятен теч на електричество в басейна на „Conrad Bengaluru“. Двама души, опитали да ги спасят, са в болница. Полицията разследва подводното осветление

Заради липса на адвокат: Отложиха дело срещу прокурорския син

Заради липса на адвокат: Отложиха дело срещу прокурорския син

България Преди 1 час

Васил Михайлов се е отказал от защитника си, като все още не е успял да ангажира друг

Иранците питат Тръмп: Къде е свободата, която ни обеща?

Иранците питат Тръмп: Къде е свободата, която ни обеща?

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп каза на иранците да „поемат контрола над правителството си“, Пахлави изглеждаше готов за триумфално завръщане от изгнание и за един момент изглеждаше, че Ислямската република може да падне. Осем месеца по-скоро тези опияняващи дни изглеждат далечен спомен

Румъния вдигна по тревога изтребители F-16 и военен хеликоптер заради атаки с дронове

Румъния вдигна по тревога изтребители F-16 и военен хеликоптер заради атаки с дронове

Свят Преди 1 час

От военното ведомство в Букурещ уточниха, че не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство

AI вирус анализира дали си заслужава да ви хакне

AI вирус анализира дали си заслужава да ви хакне

Технологии Преди 2 часа

Хакери са направили нов зловреден софтуер с изкуствен интелект, който първо влиза в системата и акаунтите ви, анализира какви активи и достъп до каква информация имате и след това преценява дали си струва да я вземе, или да се самоизтрие

Важно за пенсионерите в чужбина: Как да запазите пенсията си и през 2027 г.

Важно за пенсионерите в чужбина: Как да запазите пенсията си и през 2027 г.

Парите ни Преди 2 часа

Получаващите българска пенсия, които живеят извън ЕС и в държави без договор за социална сигурност с България, трябва да подадат „декларация живот“ до 31 декември

Дронове-бомби и камион с експлозиви: Кървав атентат разтърси Колумбия

Дронове-бомби и камион с експлозиви: Кървав атентат разтърси Колумбия

Свят Преди 2 часа

Нощен атентат срещу военна база и болничен район причини пожари, срутени къщи и десетки пострадали. Властите обявиха вечерен час

Още 2 евро такса за евтините покупки от Temu и Shein

Още 2 евро такса за евтините покупки от Temu и Shein

Парите ни Преди 2 часа

ЕС може да прибира по 6 млрд. евро годишно

<p>Иран към&nbsp;САЩ: Изберете дипломацията, иначе сме готови за война</p>

Иран предупреди САЩ: Изберете дипломацията, иначе сме готови за война

Свят Преди 2 часа

Абас Арагчи заяви, че следващият ход на Техеран зависи от отговорите на Вашингтон. Междувременно Израел нанесе нови удари в Газа, а катарски кораб беше поразен в Персийския залив

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg
1

След 5 века отсъствие бобрите се връщат в Лох Нес

sinoptik.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg

Когато денят свърши: защо вечерната грижа е повече от последна стъпка преди сън

Edna.bg

Режисьорът на филма „Жега“ Майкъл Ман се простреля

Edna.bg

При обработени 100% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите

Nova.bg

Балотажът под лупа: Кои избиратели донесоха победата на Йотова и кой подкрепи Гюров

Nova.bg