Ужас в луксозен хотел: Двама души загинаха от токов удар в басейн, има и ранени спасители

Д вама чуждестранни граждани загинаха, а други двама бяха ранени след предполагаем теч на електричество в хотелски плувен басейн в Бенгалуру, Индия, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в петък вечерта, 30 октомври, в хотел „Conrad Bengaluru“ в градския квартал Халасуру, според данните на правоохранителните органи.

Сиймант Кумар Сингх, комисар на полицията в Бенгалуру, заяви, че разследващите подозират токов удар, но изчакват медицински, технически и експертни доклади, за да установят точната причина, съобщи „Public TV“.

Властите са отцепили района около басейна заради разследването, добави Сингх.

„Дълбоко сме натъжени от трагичния инцидент, който се случи в „Conrad Bengaluru“ и доведе до последвалата смърт на двама гости. Изразяваме най-дълбоките си съболезнования на всички засегнати“, заяви говорител на ръководството на хотела пред Fox News Digital.

„Причината за инцидента все още не е установена и остава обект на цялостно разследване от страна на местните власти“, продължи говорителят.

„Оказваме пълно съдействие на тяхното разследване. Екипът ни остава на разположение, за да предостави цялата необходима помощ на съответните органи, докато проверката продължава“, добавя говорителят.

Two foreign nationals, from Germany and Slovakia, died in a suspected electrocution in the third-floor swimming pool of the Conrad Hotel in Bengaluru A US national and an Indian pool attendant were injured while trying to rescue them. Both are undergoing treatment at a hospital and are reported to be out of danger. Police have registered a case and launched an investigation #ʙᴇɴɢᴀʟᴜʀᴜ #conradhotel #electrocution #swimmingpoolaccident — News18 (@CNNnews18) October 31, 2026

Полицията идентифицира жертвите като Александър Максимилиан Тaйс (57 г.), германски гражданин и член на екипажа на „Lufthansa“, и Юрай Хорват (45 г.), словашки гражданин, работил като проектен мениджър за IBM, съобщи „The New Indian Express“. И двамата са били гости на хотела по това време.

41-годишният американски гост Матю Десантис и Рахул Тивари (28 г.), спасител на басейна, са били ранени, докато са се опитвали да помогнат, допълва същото издание.

Четирима души са били откарани в болница „Manipal“ след инцидента, се казва в изявление на лечебното заведение, цитирано от NDTV. Тайс вече е бил починал при приемането си, докато Хорват е издъхнал, след като лекарите са се опитали да го реанимират.

Conrad Bengaluru management booked for causing death by negligence after a German and a Slovak national died in its swimming pool Police examining CCTV suspect electrical leakage from LED lighting or wiring near the entrance railings and steps Staff summoned, with expert reports awaited to establish exact fault — Nabila Jamal (@nabilajamal_) November 2, 2026

От Fox News Digital са се свързали с „Lufthansa“, откъдето отговориха с официално изявление:

„Lufthansa потвърждава с дълбока скръб, че член на нашия екипаж е починал след инцидент в петък (30 октомври 2026 г.) по време на престой в Бенгалуру. Нашите най-дълбоки съчувствия са към семейството, близките и приятелите на починалия. Молим за разбиране, че от уважение към личния живот на засегнатите не можем да предоставим повече подробности за обстоятелствата около инцидента“.

Десантис е в стабилно състояние, след като е претърпял главоболие и шок, докато Тивари също е стабилен, според информацията от болницата. Лекарите планират да прегледат Тивари за възможни фрактури, след като той е съобщил за болки, предава „The Times of India“.

BREAKING: A German & A Slovak national have died of electrocution in the swimming pool at Bengaluru’s Conrad Hotel. US guest & Indian pool attendant injured attempting rescue, safe, @dpkBopanna reports on NDTV. (file photo) https://t.co/cyvHePlDIC — Shiv Aroor (@ShivAroor) October 31, 2026

Съпругата на Тайс е подала жалба в полицията, в която твърди, че мъжете са получили токов удар, докато са се опитвали да излязат от басейна, и са се удавили, съобщи NDTV.

Съвместно техническо разследване проверява помпите на басейна, подводното осветление и заземителните линии, съобщава „The Federal“. Първоначалните инспекции са се насочили към системата за подводно осветление като възможен източник на електрическата повреда, пише „The Times of India“. Разследващите все още не са потвърдили официално причината.

На уебсайта на хотела е посочено, че басейнът е затворен за поддръжка от 31 октомври до 30 ноември, информира NDTV. Наличните доклади не са установили дали затварянето е свързано директно с инцидента.