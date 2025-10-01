България

Предупредиха за горолом на Витоша

По възможност отложете всички разходки към планината

1 октомври 2025, 21:47
Предупредиха за горолом на Витоша
Източник: БГНЕС

С ледващите няколко дни се очаква силен горолом на Витоша в широколистния пояс поради очаквани обилни снеговалежи и на практика изцяло зелената гора в буковия пояс на планината предвид все още лятната вегетация на широколистните дървета, посочват от "Витоша планина".

️Очакванията са да има множество надвиснали и изпочупени дървета и клони, които да затрупат пътеките и пътищата в планината, предава "Фокус".

Първи сняг заваля в съседна Сърбия

По възможност отложете всички разходки към планината преди нормализиране на метеорологичната обстановка, като имайте предвид, че може да се наложи и по-дълго време разчистване на пътищата и пътеките.

Внимание, опасно време - удря ни циклон с порои и снеговалеж

В последните години не е имало толкова силен снеговалеж, като очаквания, в такъв етап на вегетацията в буковия пояс.

Източник: Фокус    
Витоша горолом времето
