Първи сняг заваля в съседна Сърбия

П ърви сняг заваля в Западна Сърбия. Кадри в Instagram от планината Голия показват падащи снежинки.

"Първият сняг винаги пада в Голия", пише в публикация към кадрите.

Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Počeo sneg u Srbiji – evo gde već veje (VIDEO) https://t.co/MvUe3Afewi — nova.rs (@novarsonline) October 1, 2025

След студената сутрин, през деня се очаква облачно време с превалявания от дъжд, докато по високите планини ще падне първият сняг, предупреди днес Републиканският хидрометеорологичен институт, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС.

Според прогнозите на сръбските метеоролози в следващите 48 часа се очакват още снеговалежи, като в планинските райони ще падне между 25 и 50 сантиметра сняг.