Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър

Само областите Русе и Търговище са оцветени в зелено на картата на НИМХ

1 октомври 2025, 12:41
Внимание, рязка промяна във времето в четвъртък - жълт и оранжев код за опасно време, обилни валежи и бурен вятър
Източник: iStock/Guliver Images

Ранните прогнози за полъх на зимата в първите дни на октомври са на път да се реализират. Времето в четвъртък и петък ще се определя от мощен средиземноморски циклон с проливни валежи от дъжд, на по-голяма надморска височина - сняг и бурни източни ветрове.

Предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за опасно време (обилни валежи и бурен вятър) са обявени за почти цяла България за четвъртък (2 октомври), сочи справка в сайта на НИМХ.

Само областите Русе и Търговище са оцветени в зелено на картата на НИМХ.

Валежите от дъжд ще започнат още в нощта срещу четвъртък от запад и през деня бързо ще обхванат почти цялата страна. За 48 часа в Северозападна, Централна и на по-малко места в Източна България ще се акумулират между 50 и 100, локално и над 100 литра на квадратен метър. Има риск от разливи по водоемите, наводнения и активиране на свлачища.

Оранжев код за обилни валежи е обявен в 10 области на страната: Видин, Монтана, Враца, София-област, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково.

Жълт код е обявен за дъжд в Западна и Централна България и за бурен вятър в Източна България. Кодът за дъжд е в сила за: София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Сливен, Бургас и Варна.

Вятърът ще се усили в четвъртък следобед и ще продължи да духа и в петък,

информира NOVA.

Поривите ще са особено силни по планините и в Източна България, където скоростта им ще достига около и над 100 км/ч. По крайбрежието условията ще са щормови, с опасно високи вълни - в четвъртък следобед, вечерта и в петък - до 4-5 метра.

Кодът за вятър е обявен за 4 области – Силистра, Разград, Шумен и Добрич.

От НИМХ съветват как да действаме при екстремни климатични явления.

  • При оранжев код за дъжд:

Бъдете готови да се предпазите, вие и вафшата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

  • При жълт код за дъжд:

Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

  • При жълт код за вятър:

Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Сняг още през октомври

С падането на температурите в четвъртък следобед и привечер в планинската зона на Западна България ще завали сняг, а в по-високия пояс ще се натрупа снежна покривка. Снеговалежът ще продължи в петък през деня с тенденция да намалява и спира.

Ще има условия за тежък трафик по планинските пътища и проходи. Зоната с потенциал за снеговалеж обхваща автомагистрала “Хемус” в района на Витиня, “Тракия” по Вакарелските възвишения, “Струма” в Софийско и Пернишко. Ще бъдат засегнати проходите в планините на Западна България.

Източник: НИМХ    
времето прогноза опасно време дъжд вятър
