Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

К амиони на Столичното предприятие за третиране на отпадъците вече извозват боклука от столичните райони "Люлин" и "Красно село", съобщи заместник кметът на София по екология Надежда Бобчева.

Екипите на Столичния инспекторат и на доброволци ще помагат за организацията на процеса по събирането на боклука.

На осем точки в "Люлин" и на три в "Красно село" са поставени големи контейнери за боклук, обяви Бобчева.

"Апелирам към гражданите да събират разделно, защото разделното събиране не е нарушено, целия този процес, тоест всички отпадъци от хартия, картон, стъкло, всички опаковки, да бъдат изхвърляни в цветните контейнери", посочи тя, цитирана от БНР.

За нерегламентирано изхвърляне на отпадъци ще има глоби, обяви директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

"Могат да стигнат на юридическите лица до 4000 лева", заяви той.

От неделя отпадъците на домакинствата с над 300 хиляди столичани се събират временно от общинското предприятие за третиране на отпадъци. Причината – изтекъл договор с досегашната фирма и наличие само на един кандидат на новия конкурс, който предлага двойна цена, съобщава NOVA.

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Боклукът ще се събира за две седмици, включително в специални контейнери за строителни отпадъци в кварталите „Люлин” и „Красно село”. За „Люлин” пунктовете са общо осем, а за „Красно село” – три.

От Столичния инспекторат призоваха гражданите да събират отпадъците си разделно, тъй като сметоизвозването на боклука от цветните контейнери не е нарушено. На терен от днес ще има доброволци, които ще помагат на хората.

Инспектори ще следят за нерегламентирано изхвърляне на боклуци от страна на недобросъвестни търговци.

Междувременно от сдружение "Лагера" подготвиха за жителите на район "Красно село" (и за всички останали) полезна информация за справянето с боклука.

"Повечето отпадъци, които генерираме, могат да бъдат рециклирани. Контейнерите за рециклируем отпадък и тези за дрехи и обувки са на разположение и не са засегнати от проблеми с извозването", написаха в страницата си във Facebook те.

Кметът на Столичната община Васил Терзиев от своя страна бе категоричен, че софиянци "няма да плащат такса рекет".

"Продължаваме да осигуряваме услугата за всички граждани чрез ресурса на общинския завод за третиране на отпадъци (СПТО). Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания", написа Терзиев във Facebook профила си вчера.

Той посочи още, че екипите на СПТО са били на терен от рано сутринта в неделния ден.

"За да улесним събирането, поставяме и допълнителни съдове, като следим ситуацията и нуждите на всеки квартал", увери кметът на София.

"Представители на Столичен инспекторат засякоха нерегламентирано изхвърляне на отпадъци - включително от търговски обекти в кофите за битова смет, което е абсолютно незаконно. От утре мобилизираме допълнителни нощни дежурства на инспекторите, за да глобяват нарушителите на място", информира още Терзиев.

Кметът на София призова гражданите да следват инструкциите през следващите две седмици, публикувани на сайта на Столична община.

"Няма да позволя на никого да изнудва софиянци. Единственият кандидат в обществената поръчка за районите “Люлин” и “Красно село” предложи цена, два пъти по-висока от прогнозните. Ако сега кажем, че е приемливо да ни натоварят двойно, това ще бъде новото ни ежедневие. София няма да се поддаде", добави Терзиев.

"Благодаря на екипите на СПТО, Столичен инспекторат и всички, които продължават да работят неуморно. Осъзнавам, че може да има неудобства и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки. Апелирам за търпение, мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно можем да се справим", написа още той.

Какво гласят инструкциите:

Битови отпадъци

Според инструкциите битовите отпадъци трябва да бъдат изхвърлени в големите временни контейнери, които ще бъдат разположени на ключови места. Това трябва да улесни сметоизвозването и да позволи по-бързото обслужване на районите.

Мебели, едри и специфични отпадъци

Не изхвърляйте едрогабаритни, зелени и строителни отпадъци в посочения период. При необходимост използвайте площадките за предаване на отпадъци в съседни райони, където услугата продължава да се извършва по нормален график, гласят инструкциите на Столична община.

Разделно събиране

Изхвърляйте всички опаковки в цветните контейнери - пластмаса, стъкло, хартия, кашони, метал. Това намалява количеството битов отпадък и подпомага по-ефективното извозване, препоръчват от общината.

Заради преливащи контейнери с боклук, забелязани от столичани във вчерашния ден и тази сутрин, на терен са екипите на Столичната община – зам. кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичния инспекторат и доброволци, които ще насочват хората за местата, където ще могат да изхвърлят боклука си.

"На 8 точки в "Люлин" и на 6 в "Красно село" са поставени големи контейнери за боклук. Ако вчера в "Люлин" имаше само един, тази нощ всички са поставени", увери зам. - кметът по екология Надежда Бобчева, цитирана от БНР.

"В момента сме в кризисна ситуация в тези два района. Причината, че отказахме да подпишем договор на завишени цени".

Тя отправи апел към гражданите да следят интерактивната карта на сайта на общината, където са обявени всички локации, на които са поставени контейнери.

"Извадили сме всичко, с което разполагаме. Десет камиона са на терен и работят. Планираме през тази седмица да предприемем мерки за повишаване на капацитета".

От днес екипи от доброволци са на терен и оказват съдействие на гражданите. Те следаят и за потенциални нарушения.

Доброволците помагат на гражданите да намерят големите контейнери за боклук.

"На телефоните на Столичния инспекторат могат да се подават сигнали за нарушители, както и за съдействие", обяви директорът Николай Неделков.

"Разпоредили сме екипите на Столичен инспекторат в двата района да работят извънредно. Всички нарушуния, които бъдат установени, да бъдат санкционирани. Глобите за юридическите лица могат да достигнат до 4 хиляди лева".

Кризисната ситуация със сметоизвозването в кварталите "Люлин" и "Красно село" се предвижда да отшуми до две седмици. След това екипът на кмета Васил Терзиев трябва да намери трайно решение.