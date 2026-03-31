Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

П редседателят на Народното събрание Рая Назарян пристигна в Киев, където бе посрещната от председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук.

Рая Назарян ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Източник: NOVA/Иван Кънчев

Във форума, организиран от Върховната рада на Украйна, ще се включат председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Сред основните теми, които ще дискутират участниците в срещата, ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна.

Председателят на украинския парламент поздрави Рая Назарян

Предвижда се участниците да приемат общо изявление, в което се осъжда незаконната, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация срещу Украйна. Очаква се те да потвърдят и непоколебимата си ангажираност с целите и принципите на Устава на ООН и пълното зачитане на суверенитета, политическата независимост и териториалната цялост на Украйна.

Преди откриването на форума участниците в Срещата на върха ще се преклонят пред паметта на невинните жертви от клането в Буча на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“.

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

В програмата на посещението на председателя на Народното събрание Рая Назарян са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.

Вчера делегация, водена от служебния премиер Андрей Гюров, също пристигна в Киев, Украйна. Там Гюров се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, с който подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна.