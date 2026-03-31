Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев

Обновена преди 27 минути / 31 март 2026, 07:55
Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност
Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност
Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок
Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване"
Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?
Нови разкрития за фаталния побой в Слънчев бряг, завършил с убийство
Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"
Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

П редседателят на Народното събрание Рая Назарян пристигна в Киев, където бе посрещната от председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук.

Рая Назарян ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Източник: NOVA/Иван Кънчев

Във форума, организиран от Върховната рада на Украйна, ще се включат председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). 

Сред основните теми, които ще дискутират участниците в срещата, ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна. 

Председателят на украинския парламент поздрави Рая Назарян

Източник: NOVA/Иван Кънчев

Предвижда се участниците да приемат общо изявление, в което се осъжда незаконната, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация срещу Украйна. Очаква се те да потвърдят и непоколебимата си ангажираност с целите и принципите на Устава на ООН и пълното зачитане на суверенитета, политическата независимост и териториалната цялост на Украйна. 

Преди откриването на форума участниците в Срещата на върха ще се преклонят пред паметта на невинните жертви от клането в Буча на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“. 

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

В програмата на посещението на председателя на Народното събрание Рая Назарян са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.

Вчера делегация, водена от служебния премиер Андрей Гюров, също пристигна в Киев, Украйна. Там Гюров се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, с който подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна.

Източник: БГНЕС; Петра Куртева, БТА    
Рая Назарян Украйна посещение
Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“

Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Технологичните тайни на най-умния дизелов двигател на Audi

Технологичните тайни на най-умния дизелов двигател на Audi

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

„Най-добрият подарък“: Селин Дион надви болестта и се завръща на сцената

Любопитно Преди 14 минути

AI не успява да спечели доверието на хората

AI не успява да спечели доверието на хората

Технологии Преди 50 минути

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Технологии Преди 1 час

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

Втора поредна победа за Алекс Раева в “Като две капки вода”

Втора поредна победа за Алекс Раева в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 1 час

​Тя спечели сърцата на всички с двойния образ на Емилия и Флорин Салам

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Любопитно Преди 2 часа

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

Свят Преди 2 часа

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

Свят Преди 2 часа

Разследването е започнало през март 2025 г.

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Свят Преди 3 часа

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Свят Преди 3 часа

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Любопитно Преди 4 часа

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

Любопитно Преди 4 часа

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Любопитно Преди 4 часа

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Свят Преди 11 часа

Каани: Сега има единен команден център на фронта на съпротивата

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

България Преди 11 часа

Руски петролен танкер достигна Куба

Руски петролен танкер достигна Куба

Свят Преди 12 часа

Русия счита за свой дълг да се намеси

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Белият дом: Иран говори друго в преговорите

Свят Преди 13 часа

Тръмп обмисля да поиска арабските държави да платят за войната

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Забавно и красиво: Боядисваме яйцата с цвекло, люспи от лук или пяна за бръснене

Edna.bg

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Edna.bg

Вили Вуцов се завръща, поема популярен български клуб

Gong.bg

Огромен шпионски скандал преди Босна - Италия, замесен е военен

Gong.bg

Министърът на икономиката: Няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок

Nova.bg

Разбиха международната мрежа „Оръжия срещу канабис“ при акция в Испания, България и Гърция

Nova.bg