Ослепителна в бяло: Анджелина Джоли зашемети в Шанхай с перфектна визия

Анджелина Джоли зашемети с изискана бяла визия на събитие в Шанхай, а източници разкриват, че след развода с Брад Пит звездата продължава да е необвързана и е посветила времето си на грижи за шестте им деца, планирайки преместване извън САЩ

31 март 2026, 11:04
А нджелина Джоли изненада всички с появата си на събитие на бранда Tom Ford в Китай, залагайки на минималистична, но изключително ефектна визия. Актрисата беше сред специалните гости в Шанхай, облечена в изцяло бял тоалет, който акцентираше върху перфектния ѝ грим, пише HOLA!

Джоли заложи на рокля в цвят екрю с втален силует, който подчертаваше пепеляво русата ѝ коса – цвят, на който тя се довери през последните няколко месеца. Звездата завърши визията си с яркочервено червило. Косата ѝ беше изправена и падаше на нежни вълни, прикривайки дискретно част от лицето ѝ. Останалият грим беше съвсем деликатен, за да може фокусът да остане върху смелия гланц за устни.

Актрисата допълни стайлинга си с няколко ключови аксесоара, сред които и сатенена връзка, подчертаваща талията.

Бляскавото събитие се проведе в рамките на Седмицата на модата в Шанхай, а Джоли позира пред обективите заедно с творческия директор на марката Хайдер Акерман.

Като една от най-големите световни знаменитости, Анджелина Джоли е прекарала по-голямата част от живота си под светлините на прожекторите. След развода ѝ с Брад Пит, обществеността не спира да се вълнува от личния ѝ живот и въпроса дали има нов мъж до нея.

Въпреки че медиите непрекъснато я свързват с различни актьори и колеги – сред които Луи Гарел (нейният партньор от „Couture“) и Пабло Ларейн (режисьорът на филма „Maria“) – запознати източници твърдят, че Джоли е необвързана и е посветила цялото си време на отглеждането на децата си.

„Анджи е изключително заета и съсредоточена през последните няколко години. Срещите не са били важни за нея. Нямала е гадже“, сподели източник пред списание PEOPLE. „Тя е почти самотна майка след развода, така че там е насочена по-голямата част от вниманието ѝ.“

„Тя обича да бъде майка и винаги иска да се увери, че всички процъфтяват. Изглежда се справя чудесно.“

Джоли е майка на шест деца, които споделя с Пит: Мадокс на 24 г., Пакс на 22 г., Захара на 21 г., Шайло на 19 г. и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиан.

Изглежда, че в близко бъдеще звездата очаква с нетърпение да се премести от САЩ. Една от причините все още да остава в Лос Анджелис са именно Нокс и Вивиан, които са на 17 години. Двамата ще празнуват своя 18-и рожден ден това лято, през юли.

Анджелина Джоли Събитие на Tom Ford Мода Шанхай Бяла рокля
