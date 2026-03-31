Свят

Зеленски предлага помощта на Украйна за разблокиране на Ормузкия проток

Киев победи Русия в Черно море в периода 2023–2024 г., а сега предлага да направи същото с Иран в Персийския залив

31 март 2026, 09:54
Източник: БГНЕС/EPA

У спехът на Украйна в преодоляването на руската блокада в Черно море ѝ е дал ценен опит, който може да помогне за отварянето на Ормузкия проток, заяви в понеделник президентът Володимир Зеленски.

"Повдигнахме този въпрос, защото той е болезнен и спешен, както всички можем да видим, за целия свят. Налице е енергийна криза. Те знаят, че могат да разчитат на нашия опит в тази област, и го обсъдихме подробно", каза Зеленски пред журналисти в групов чат в WhatsApp в отговор на въпрос на POLITICO.

"Споделихме опита си с черноморския коридор и как функционира той. Те разбират, че нашите въоръжени сили бяха изключително ефективни в разблокирането на този коридор", добави той.

  • Украинският опит като модел

По време на неотдавнашното си посещение в Близкия изток, където Украйна подписа няколко дългосрочни отбранителни споразумения, Зеленски подчерта, че страната му не иска само да продава оръжие.

Вместо това Киев предлага своя задълбочен военен опит като решение, което може да бъде изключително полезно за Персийския залив и особено за Ормузкия проток, ключов маршрут, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. В момента той е блокиран от Иран в отговор на американски и израелски удари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява Техеран да отвори отново протока и призовава съюзниците да помогнат, макар често да критикува техните армии.

Над 20 държави са се съгласили да подкрепят усилията, водени от САЩ, но не желаят да се въвличат във въоръжен конфликт с Иран.

Зеленски: Отвоювахме Черно море тази година

  • Какво предлага Киев

Украйна твърди, че съществува алтернативен подход, базиран на нейния опит в Черно море, където през 2023 г. Русия блокира износа на украинско зърно и предизвика глобална продоволствена криза.

Въпреки това Киев успя да унищожи значителна част от руския Черноморски флот и да изтласка останалите сили далеч от своите води.

Макар че пристанищата в Одеска област все още са подложени на руски ракетни и дронови удари, около 200 товарни кораба месечно продължават да ги посещават, посочва Андрий Клименко от Института за стратегически изследвания на Черноморския регион.

"Украйна успя да създаде комплексна система за защита на товарните кораби от всякакви заплахи по морския маршрут - от териториалните води на Румъния до Одеска област. Наричам го "тунел", каза той.

Източник: БТА
  • Как работи системата

Украйна не разкрива всички детайли, но системата включва:

  1. защита от въздушни атаки
  2. защита от морски мини
  3. координация между брегова артилерия, военновъздушни сили и други подразделения

Ключова роля играят морските дронове, използвани срещу руския флот.

"Към днешна дата украинските морски дронове не са само камикадзе лодки, а платформи, които могат да носят картечници, ракетни установки и FPV дронове", заяви Игор Федирко, ръководител на Съвета на отбранителната индустрия на Украйна.

Тези дронове са сваляли и руски хеликоптери и изтребители.

Зеленски: Два кораба преминаха през временния зърнен коридор

  • Финансовият елемент

Освен военни мерки, Украйна работи и върху застрахователни механизми, за да гарантира, че акостирането на кораби в нейните пристанища остава икономически изгодно.

През ноември 2023 г. украинското правителство стартира програмата Unity Facility, която споделя застрахователните разходи за граждански кораби с компании като Lloyd’s of London и Marsh McLennan. Програмата беше удължена през март.

Източник: БТА/АР
  • Възможно приложение в Персийския залив

Според Киев комбинацията от военни и финансови инструменти може да бъде ефективна и в Ормузкия проток.

"В момента Украйна разполага с готова екосистема, напълно системно решение за защита на морски зони и въздушно пространство", подчерта Федирко.

Украински опит Ормузки проток Черноморска блокада Морски дронове Володимир Зеленски Енергийна криза Иранска блокада Застрахователни механизми Защита на корабоплаването Разблокиране на коридори
По темата

