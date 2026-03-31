Любопитно

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

31 март 2026, 10:12
Н аздраве... за вашето богатство.

Миналия уикенд една-единствена бутилка Domaine de la Romanée-Conti от емблематичната 1945 г. бе продадена за изумителните 812 500 долара. Рекордната сделка се състоя по време на годишния търг La Paulée, организиран от Acker – най-голямата аукционна къща за редки вина в света и най-старият търговец на вино в Америка, базиран в Горен Уест Сайд в Манхатън, пише New York Post.

Според списание Forbes, тази продажба счупи предишния световен рекорд за най-скъпа бутилка, продавана някога на търг. Предишното върхово постижение принадлежеше на бутилка от същата марка, продадена през 2018 г. за 558 000 долара. Сегашният резултат бележи скок в цената от близо 50%.

Представител на Acker заяви в официално изявление, че тази изключително доходоносна сделка „затвърждава реколтата от 1945 г. като най-желаната бутилка в историята на колекционирането на вино“.

„Написахме история този уикенд“, каза Джон Капон, председател на Acker, в изявление, споделено с Business Wire. „Имал съм привилегията да дегустирам Romanée-Conti от 1945 г. само три пъти в живота си и това е най-великото вино, което някога съм опитвал... Събитието този уикенд е пример за душата и духа на Бургундия, събирайки най-добрите световни производители и колекционери и създавайки перфектните условия за наистина исторически резултат.“

Въпреки че от Acker не разкриват самоличността на купувача, аукционната къща сподели, че виното първоначално е било част от личната изба на Робер Друен. Той е едно от най-влиятелните и уважавани имена в Бургундия, управлявал френската винарска къща Maison Joseph Drouhin в продължение на близо половин век.

Това конкретно вино е толкова ценно, тъй като е последното, произведено преди лозята на Romanee-Conti да бъдат изкоренени и презасадени. Става дума за оригиналните най-стари лози на имението, оцелели по чудо и през двете световни войни. Масивите произвеждат единствено червено вино – предимно от сорта Пино Ноар. Годишното производство варира между 5000 и 6000 бутилки, но конкретно от тази легендарна реколта през 1945 г. са произведени едва около 600 броя.

Виното е прочуто и с това, че попада в категорията на т.нар. „предфилоксерни“ вина. Това означава, че гроздето е добито от автентични лози, които не са били присаждани с цел устойчивост срещу филоксерата – насекомото вредител, унищожило голяма част от лозята в Европа в края на XIX век. Днес експертите продължават да хвалят това вино заради неговата „несравнима“ дълбочина и комплексност.

Тръмп разкри подробности за "масивния военен комплекс" под балната зала на Белия дом

Тръмп отдавна описва балната зала като "непроницаема" - проектирана да бъде защитена от дронове и изградена с бронирано стъкло

„Най-добрият подарък": Селин Дион надви болестта и се завръща на сцената

Зеленски предлага помощта на Украйна за разблокиране на Ормузкия проток

Киев победи Русия в Черно море в периода 2023–2024 г., а сега предлага да направи същото с Иран в Персийския залив

Иран въвежда такси за Ормузкия проток, забранява американски и израелски кораби

В мирни времена около една пета от световната търговия със суров петрол и втечнен природен газ преминава през Ормузкия проток

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап

Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

Примерът на родителите е ключов за здравето на децата, посочва педиатърът д-р Теа Александрова

Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

Ирина Щонова коментира мерките на кабинета за справяне с растящите цени

Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?

Според Зорница Костова след опита за убийство край Перник Васил Михайлов се укривал в Боровец

Нови разкрития за фаталния побой в Слънчев бряг, завършил с убийство

Повдигнаха най-тежкото обвинение на един от участниците в конфликта

Втора поредна победа за Алекс Раева в "Като две капки вода"

​Тя спечели сърцата на всички с двойния образ на Емилия и Флорин Салам

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

Какво представлява гама-хидроксибутиратът?

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

Разследването е започнало през март 2025 г.

Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев

Тя ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна

