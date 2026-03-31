Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Н аздраве... за вашето богатство.

Миналия уикенд една-единствена бутилка Domaine de la Romanée-Conti от емблематичната 1945 г. бе продадена за изумителните 812 500 долара. Рекордната сделка се състоя по време на годишния търг La Paulée, организиран от Acker – най-голямата аукционна къща за редки вина в света и най-старият търговец на вино в Америка, базиран в Горен Уест Сайд в Манхатън, пише New York Post.

Според списание Forbes, тази продажба счупи предишния световен рекорд за най-скъпа бутилка, продавана някога на търг. Предишното върхово постижение принадлежеше на бутилка от същата марка, продадена през 2018 г. за 558 000 долара. Сегашният резултат бележи скок в цената от близо 50%.

Представител на Acker заяви в официално изявление, че тази изключително доходоносна сделка „затвърждава реколтата от 1945 г. като най-желаната бутилка в историята на колекционирането на вино“.

„Написахме история този уикенд“, каза Джон Капон, председател на Acker, в изявление, споделено с Business Wire. „Имал съм привилегията да дегустирам Romanée-Conti от 1945 г. само три пъти в живота си и това е най-великото вино, което някога съм опитвал... Събитието този уикенд е пример за душата и духа на Бургундия, събирайки най-добрите световни производители и колекционери и създавайки перфектните условия за наистина исторически резултат.“

Въпреки че от Acker не разкриват самоличността на купувача, аукционната къща сподели, че виното първоначално е било част от личната изба на Робер Друен. Той е едно от най-влиятелните и уважавани имена в Бургундия, управлявал френската винарска къща Maison Joseph Drouhin в продължение на близо половин век.

Това конкретно вино е толкова ценно, тъй като е последното, произведено преди лозята на Romanee-Conti да бъдат изкоренени и презасадени. Става дума за оригиналните най-стари лози на имението, оцелели по чудо и през двете световни войни. Масивите произвеждат единствено червено вино – предимно от сорта Пино Ноар. Годишното производство варира между 5000 и 6000 бутилки, но конкретно от тази легендарна реколта през 1945 г. са произведени едва около 600 броя.

Виното е прочуто и с това, че попада в категорията на т.нар. „предфилоксерни“ вина. Това означава, че гроздето е добито от автентични лози, които не са били присаждани с цел устойчивост срещу филоксерата – насекомото вредител, унищожило голяма част от лозята в Европа в края на XIX век. Днес експертите продължават да хвалят това вино заради неговата „несравнима“ дълбочина и комплексност.