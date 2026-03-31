Иззеха над 10 000 евро при проверка за купуване на гласове в Бяла Слатина

„МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота", заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев

31 март 2026, 11:03
В резултат на получена оперативна информация, служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) установиха и иззеха общо 10 150 евро от частен имот и автомобил на мъж, за когото има данни, че е съпричастен към купуване на гласове. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Facebook.

Кандев уточни, че случаят е от Бяла Слатина и за него е уведомен дежурният прокурор. Работата по документирането на престъплението продължава.

„МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота“, заяви той.

През последните седмици МВР провежда активни операции за противодействие на купуването на гласове в няколко региона на страната. Сред тях са:

  • Изземване на пари и мобилни устройства при проверки на лица, свързани с предизборна търговия на гласове.
  • Проверки и разпити на лица, които са били идентифицирани чрез оперативни данни като участници в схеми за купуване на гласове.
  • Координирани действия с прокуратурата за бързо образуване на досъдебни производства и уведомяване на дежурните прокурори за констатирани нарушения.

Акциите се провеждат както в градските райони, така и в малките населени места, като целта е да се осигури честен и прозрачен изборен процес. При някои от случаите досъдебните производства вече водят до съставяне на обвинителни актове и изземване на доказателства, свързани с престъпната дейност.

МВР подчертава, че ще продължи интензивните проверки в целия страната, особено в райони с повишен риск за нарушения на изборното законодателство, като призовава гражданите да сигнализират за всякакви подозрителни действия, свързани с опити за манипулиране на вота.

Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

България Преди 5 минути

От 20 май в ЕС влиза в сила нов регламент за краткосрочните наеми, който задължава платформи като Airbnb и Booking да докладват всички обяви и да премахват нерегистрираните

Арестуваха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро

Арестуваха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро

България Преди 11 минути

Повдигнати са му обвинения

Два вулкана изригнаха в Индонезия, кратерите изхвърлиха 900-метрови стълбове пепел

Два вулкана изригнаха в Индонезия, кратерите изхвърлиха 900-метрови стълбове пепел

Свят Преди 24 минути

Властите призовават местните жители и туристите да бъдат предпазливи

НДК чества 45 години от създаването си под патронажа на Илияна Йотова

НДК чества 45 години от създаването си под патронажа на Илияна Йотова

България Преди 27 минути

Галаконцертът „Симфония на времето“ ще събере за първи път на една сцена Лили Иванова и Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров

<p>Разследват мистериозен хеликоптер над имението на Кид Рок</p>

Видео с военен хеликоптер над имението на Кид Рок предизвика разследване в САЩ

Свят Преди 36 минути

Пентагонът проверява мисията и спазването на авиационните регулации

Еверест 2026: Колко струва изкачването на най-високия връх в света?

Еверест 2026: Колко струва изкачването на най-високия връх в света?

Любопитно Преди 45 минути

Разходите за изкачване на Еверест се покачват почти всяка година

Янкулов предлага ВСС да освободи Сарафов за дисциплинарни нарушения

Янкулов предлага ВСС да освободи Сарафов за дисциплинарни нарушения

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието поиска да бъде започнато дисциплинарно производство срещу и.ф. главен прокурор

Селин Дион

„Най-добрият подарък“: Селин Дион надви болестта и се завръща на сцената

Любопитно Преди 1 час

<p>Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало</p>

Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност

България Преди 1 час

До момента се състояха 23 заседания

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Любопитно Преди 1 час

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

<p>Изумруденият остров: Защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия</p>

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

БезГранично Преди 1 час

От мистичните скали на Атлантика до оживените пъбове на Дъблин – Ирландия предлага преживяване, което остава в сърцето завинаги

AI не успява да спечели доверието на хората

AI не успява да спечели доверието на хората

Технологии Преди 1 час

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

<p>Зеленски с изненадващо предложение: Украйна може да разблокира&nbsp;Ормузкия проток</p>

Зеленски предлага помощта на Украйна за разблокиране на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Киев победи Русия в Черно море в периода 2023–2024 г., а сега предлага да направи същото с Иран в Персийския залив

Иран въвежда такси за Ормузкия проток, забранява американски и израелски кораби

Иран въвежда такси за Ормузкия проток, забранява американски и израелски кораби

Свят Преди 2 часа

В мирни времена около една пета от световната търговия със суров петрол и втечнен природен газ преминава през Ормузкия проток

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Свят Преди 2 часа

Американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап

Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

България Преди 2 часа

Примерът на родителите е ключов за здравето на децата, посочва педиатърът д-р Теа Александрова

