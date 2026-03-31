Иззеха над 10 000 евро при проверка за купуване на гласове в Бяла Слатина

В резултат на получена оперативна информация, служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) установиха и иззеха общо 10 150 евро от частен имот и автомобил на мъж, за когото има данни, че е съпричастен към купуване на гласове. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Facebook.

Полицията атакува купения вот: Арести и иззети хиляди евро

Кандев уточни, че случаят е от Бяла Слатина и за него е уведомен дежурният прокурор. Работата по документирането на престъплението продължава.

„МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота“, заяви той.

Близо 1 млн. лв. са отнети при акции срещу купуване на гласове

През последните седмици МВР провежда активни операции за противодействие на купуването на гласове в няколко региона на страната. Сред тях са:

Изземване на пари и мобилни устройства при проверки на лица, свързани с предизборна търговия на гласове.

Проверки и разпити на лица, които са били идентифицирани чрез оперативни данни като участници в схеми за купуване на гласове.

Координирани действия с прокуратурата за бързо образуване на досъдебни производства и уведомяване на дежурните прокурори за констатирани нарушения.

Акциите се провеждат както в градските райони, така и в малките населени места, като целта е да се осигури честен и прозрачен изборен процес. При някои от случаите досъдебните производства вече водят до съставяне на обвинителни актове и изземване на доказателства, свързани с престъпната дейност.

Намериха тефтери с имена и 24 500 евро при акция във Вълчедръм

МВР подчертава, че ще продължи интензивните проверки в целия страната, особено в райони с повишен риск за нарушения на изборното законодателство, като призовава гражданите да сигнализират за всякакви подозрителни действия, свързани с опити за манипулиране на вота.