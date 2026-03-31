Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“

От лечебното заведение съобщават, че момиченцето е прието на 28 март „в увредено състояние“ и „въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи на следващия ден настъпва фатален изход“

31 март 2026, 09:23
Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност
Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок
Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над

Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?
Нови разкрития за фаталния побой в Слънчев бряг, завършил с убийство

Нови разкрития за фаталния побой в Слънчев бряг, завършил с убийство
Случаят

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"
Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев

Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев
Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Д ете на 4 години почина в многопрофилната болница в Добрич. От лечебното заведение съобщават, че момиченцето е прието на 28 март „в увредено състояние“ и „въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи на следващия ден настъпва фатален изход“.

Според близки на детето обаче лекарите са действали немарливо. От семейството настояват за аутопсия от независим медик. 

Момиченцето няма хронични заболявания. През последната седмица било лекувано от вирус, но се влошило. „Те знаеха, че е дехидратирана и трябва да я включат на системи“, разказва пред NOVA бащата на починалото дете – Иван Смоков.

Детето вдигнало температура в четвъртък вечерта и личният лекар му предписал антибиотици. „Взехме антибиотика, детето започна да го пие в петък на обяд. Вечерта повърна. Мислехме, че е от вируса. Беше отпаднала. На сутринта в събота вече забелязах, че започва да ѝ се надува личицето. Мислехме, че прави някаква алергия“, обяснява почерненият родител. 

Семейният лекар спира антибиотика и предписва противоалергични лекарства. „Тя продължаваше да повръща сутринта и в 15 ч. в събота я заведох в Бърза помощ. Препратиха ме към детското отделение. Те започнаха да я бодат, като не можеха да уцелят вена, за да ѝ поставят абокат. Към 19 ч. успяха, но ръчичката ѝ започна да се надува. Вечерта по някое време жена ми каза, че са взели детето – явно в реанимацията. Там отново са се опитали да ѝ сложат абокат, но пак не са успели“, твърди бащата. 

Според Смоков медиците не са реагирали адекватно на състоянието на детето. „Цяла вечер лекарят само един път е посетил детето и жена ми. През другото време трите медицински сестри се опитвали да намерят вена, за да ѝ правят вливки, обаче нищо не са направили. Не са взели никакви мерки. Не са извършени никакви манипулации, даже инжекция не е поставена – нищо. Детето е било с температура цяла вечер. Пила е малко вода, не е повръщала“, казва още мъжът. 

На сутринта той отива на свиждане. „Казаха, че детето трябва да се премести във Варна, защото те не могат да се справят. Значи от 15.00 ч. на единия ден до 6.00 ч. на другия те не можаха да вземат решение. Към 8.00 ч. дъщеря ми започва да получава гърчове, а в 9:05 вече беше мъртва. Защо не успяха да я спасят?“, пита почерненият родител. 

В смъртния акт е записано, че детето е било дехидратирано и с метаболитна ацидоза. „Има си други методи за слагане на абокат. Но те нищо не са направили, цяла вечер само са чакали детето ми да си замине“, споделя още бащата. 

Той е подал жалба в прокуратурата с настояване да бъде направена аутопсия от независим медик. „Просто искам да дам гласност на случая, защото два пъти, след като детето почина, се опитаха да извикат техен човек за аутопсия и постоянно настояват за това. От прокуратурата ще назначат следователи и съдебни лекари, които да определят кой да направи аутопсията и къде. Аз се страхувам от това, че корупцията може да надделее и да потулят случая“, подчертава бащата.

От болницата съобщиха, че лечебното заведение е сезирало всички контролни органи. Предстои извършването на проверки по случая. След приключването им ще бъде предоставена своевременна информация.

Източник: Nova.bg    
починало дете Болница Добрич Медицинска небрежност Независима аутопсия Прокурорско разследване Дехидратация Семейство на починалото дете Лекарски грешки Неадекватни медицински грижи Здравеопазване
Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“

Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

Случаят

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Технологичните тайни на най-умния дизелов двигател на Audi

Технологичните тайни на най-умния дизелов двигател на Audi

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 3 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 3 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 2 часа
Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

AI не успява да спечели доверието на хората

AI не успява да спечели доверието на хората

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап

<p>Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя</p>

Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

Втора поредна победа за Алекс Раева в “Като две капки вода”

Втора поредна победа за Алекс Раева в “Като две капки вода”

​Тя спечели сърцата на всички с двойния образ на Емилия и Флорин Салам

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

Разследването е започнало през март 2025 г.

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Каани: Сега има единен команден център на фронта на съпротивата

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Руски петролен танкер достигна Куба

Руски петролен танкер достигна Куба

Русия счита за свой дълг да се намеси

