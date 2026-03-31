Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност

До момента се състояха 23 заседания

31 март 2026, 10:19
С лед 23 заседания, делото за тежката катастрофа на ул. „Гурко“ в София от 2023 г., при която загина 15-годишният Филип Арсов, започва отначало с нов съдия-докладчик. До решението се стигна, след като близките на загиналото момче поискаха отвод на съдия Снежина Колева, изразявайки съмнения в безпристрастността на съдебното производство.

Родителите на Филип – Николина и Красимир Арсови, заявиха пред NOVA, че случващото се е поредно доказателство за системни проблеми в правораздаването при случаи на загинали на пътя.

„Аз винаги казвам, че вече няма какво повече да ни шокира в съдебната ни система. За съжаление, всяко следващо заседание или всяка следваща присъда за убити по пътищата показва, че това не е така. Ние не само сме стигнали дъното, а продължаваме да падаме надолу“, заяви бащата Красимир Арсов.

Той твърди, че още от началото на процеса са били изненадани от отношението на съдията, което според него не е било равнопоставено към двете страни.

„При всяко наше искане защитата правеше възражения и обикновено те се приемаха“, посочи Арсов.

Сериозни затруднения, по думите на родителите, са възникнали и при събирането на доказателства.

Красимир Арсов разказа, че свидетел, пътувал в автомобила с обвиняемия, не е бил открит в продължение на 10 -11 съдебни заседания. Едва след многократни настоявания от страна на семейството и техния адвокат, съдът е разпоредил обявяването му за общодържавно издирване, след което свидетелят е бил установен.

Според родителите първоначалните автотехнически експертизи са били „негодни“ и „некоректни“, като са съдържали съществени несъответствия. Основният спор е свързан с изготвянето на мащабна скица на местопроизшествието, която да показва точното разположение на участниците в инцидента.

Майката Николина Арсова допълни, че освен видеонаблюдение, на мястото на инцидента е имало и множество очевидци.

„Това е пешеходна зона с много заведения. Имало е много хора – свидетели на случилото се. И въпреки това виждате какво се случва“, каза тя.

Според нея съществува тенденция вината на водача да бъде занижена, като крайната цел е обвинението да бъде преквалифицирано от умишлено деяние в непредпазливо.

Красимир Арсов добави, че често при подобни случаи се приемат смекчаващи вината обстоятелства, свързани с личността на обвиняемите.

„Почти навсякъде съдиите приемат, че когато човек има семейство, когато се грижи за някого, това са смекчаващи вината обстоятелства и те преобладават над тежки нарушения като превишена скорост и употреба на алкохол“, заяви той.

В конкретния случай семейството твърди, че подобни обстоятелства не са налице, като посочва, че обвиняемият не е работил през последните пет години и е проявявал агресивно поведение.

„Адвокатът на защитата реши, че ще бъде адвокат и на съдебният състав. И я защити, като каза, че съдийката била направила лапсус. Затова нямаше как да не поискаме отвод. Утре това може да се случи с друго дете. Всяка вечер не мога да заспя, чакам Филип да се прибере, а това няма да се случи. Тази година неговите съученици навършват 18 години, моето дете няма да ги навърши. Няма да бъде абитуриент. Надявам се, започвайки наново съдебният процес, това нещо да свърши по-бързо”, заключи Николина Арсова.

Източник: NOVA    
Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Зеленски предлага помощта на Украйна за разблокиране на Ормузкия проток

Киев победи Русия в Черно море в периода 2023–2024 г., а сега предлага да направи същото с Иран в Персийския залив

Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

​Тя спечели сърцата на всички с двойния образ на Емилия и Флорин Салам

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

Разследването е започнало през март 2025 г.

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

За да приготвите този „кралски" пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци" от кухнята

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

Каани: Сега има единен команден център на фронта на съпротивата

Русия счита за свой дълг да се намеси

