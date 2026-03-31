Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

Примерът на родителите е ключов за здравето на децата, посочва педиатърът д-р Теа Александрова

31 март 2026, 09:36
Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок
Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“
Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?
Нови разкрития за фаталния побой в Слънчев бряг, завършил с убийство
Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"
Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев
Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

С амо 17% от децата в България се движат ежедневно, въпреки че препоръките на Световната здравна организация са за поне 60 минути физическа активност всеки ден. Това показват данни от изследване, представено от педиатъра д-р Теа Александрова пред NOVA.

Тревожна статистика: Българинът масово не се интересува от здравословен начин на живот

По думите ѝ, макар 70% от децата да спортуват поне веднъж месечно, това е далеч под необходимото за поддържане на добро здраве. Липсата на движение вече дава отражение – България се нарежда на трето място в Европа и на пето в света по детско затлъстяване. Според изследването 36% от децата не спортуват, като основната причина – при 42% от тях – е липсата на желание.

По думите на д-р Александрова това е пряко свързано със съвременния начин на живот. „Децата естествено имат нужда да се движат, но ако ги оставим без насока, те избират най-лесното – телефоните, социалните мрежи и видеоигрите“, обясни тя.

280 хил. българи са с тежкостепенно затлъстяване

Липсата на движение се свързва не само със затлъстяване, но и с нарастващата детска тревожност. Според специалиста физическата активност намалява напрежението и ограничава времето пред екраните, които влияят негативно върху психичното развитие.

Защо българчетата затлъстяват

Данните показват ясна връзка между поведението на родителите и навиците на децата. Около 80% от децата, чиито родители спортуват активно, запазват този модел и в зряла възраст. „Най-лесно се възпитава с личен пример. Ако родителите са активни, шансът децата също да бъдат активни е много по-голям“, подчерта д-р Александрова.

Половината от децата не се движат достатъчно

В същото време специалистът предупреждава за друга крайност – прекомерното натоварване на децата с множество извънкласни дейности.

„Когато детето има график като на възрастен – с уроци, спортове и занимания, то губи удоволствието от движението“, каза тя.

Според нея свободната игра, например един час в парка, често е напълно достатъчна, за да покрие нуждите от физическа активност.

Източник: NOVA    
БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Технологичните тайни на най-умния дизелов двигател на Audi

Технологичните тайни на най-умния дизелов двигател на Audi

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

AI не успява да спечели доверието на хората

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

Втора поредна победа за Алекс Раева в "Като две капки вода"

​Тя спечели сърцата на всички с двойния образ на Емилия и Флорин Салам

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

Разследването е започнало през март 2025 г.

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Каани: Сега има единен команден център на фронта на съпротивата

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес" на АМ „Тракия"

Руски петролен танкер достигна Куба

Русия счита за свой дълг да се намеси

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Тръмп обмисля да поиска арабските държави да платят за войната

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Забавно и красиво: Боядисваме яйцата с цвекло, люспи от лук или пяна за бръснене

Edna.bg

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Edna.bg

Вили Вуцов се завръща, поема популярен български клуб

Gong.bg

Огромен шпионски скандал преди Босна - Италия, замесен е военен

Gong.bg

Министърът на икономиката: Няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок

Nova.bg

Разбиха международната мрежа „Оръжия срещу канабис“ при акция в Испания, България и Гърция

Nova.bg