Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?

Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“

Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

С амо 17% от децата в България се движат ежедневно, въпреки че препоръките на Световната здравна организация са за поне 60 минути физическа активност всеки ден. Това показват данни от изследване, представено от педиатъра д-р Теа Александрова пред NOVA.

По думите ѝ, макар 70% от децата да спортуват поне веднъж месечно, това е далеч под необходимото за поддържане на добро здраве. Липсата на движение вече дава отражение – България се нарежда на трето място в Европа и на пето в света по детско затлъстяване. Според изследването 36% от децата не спортуват, като основната причина – при 42% от тях – е липсата на желание.

По думите на д-р Александрова това е пряко свързано със съвременния начин на живот. „Децата естествено имат нужда да се движат, но ако ги оставим без насока, те избират най-лесното – телефоните, социалните мрежи и видеоигрите“, обясни тя.

Липсата на движение се свързва не само със затлъстяване, но и с нарастващата детска тревожност. Според специалиста физическата активност намалява напрежението и ограничава времето пред екраните, които влияят негативно върху психичното развитие.

Данните показват ясна връзка между поведението на родителите и навиците на децата. Около 80% от децата, чиито родители спортуват активно, запазват този модел и в зряла възраст. „Най-лесно се възпитава с личен пример. Ако родителите са активни, шансът децата също да бъдат активни е много по-голям“, подчерта д-р Александрова.

В същото време специалистът предупреждава за друга крайност – прекомерното натоварване на децата с множество извънкласни дейности.

„Когато детето има график като на възрастен – с уроци, спортове и занимания, то губи удоволствието от движението“, каза тя.

Според нея свободната игра, например един час в парка, често е напълно достатъчна, за да покрие нуждите от физическа активност.