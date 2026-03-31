Два вулкана изригнаха в Индонезия, кратерите изхвърлиха 900-метрови стълбове пепел

Н ай-малко четири изригвания на вулкана Семеру са регистрирани на територията на провинция Източна Ява в централната част на Индонезия, гласи изявление на Центъра по вулканология и смекчаване на последиците от геоложки бедствия на азиатската република, предаде ТАСС.

Индонезийски вулкан изригна пепел на височина 5,7 км

Според данните пепелта от вулканае достигнала височина от 900 метра над кратера му, или 4 576 метра над морското равнище. Тя се разпространява с голяма интензивност в западна, северозападна и югозападна посока. От центъра препоръчаха на жителите на региона да бъдат предпазливи и да не се приближават до кратера в радиус от 5 км поради риска от изхвърляне на разпалени камъни от вулкана.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3 676 метра над морското равнище) и най-високият връх на остров Ява.

Oблаци от горещ газ и реки от лава: Вулканът Семеру започна да изригва

Вулканът Дуконо също започна да изригва в провинция Северно Малуку в Индонезия, съобщи агенция Синхуа, позовавайки се на индонезийската геоложка служба.

Според информацията стълбът от вулканична пепел се издига на височина до 900 метра над върха, достигайки приблизително 1 987 метра над морското равнище, и се придвижваше в източна посока. Изригването е било съпроводено от гъсти изхвърляния на пепел в бял и сив цвят.

Паника в Индонезия: Вулканът Семеру изригна отново, има загинал

Властите препоръчаха на жителите и туристите да се въздържат от всякаква дейност в радиус от 4 км от кратера, включително изкачвания и приближаване към опасната зона.

Вулканът Ибу изхвърли пепел на два километра височина

Най-големият в света архипелаг, индонезийският, се състои от 18 000 острова, и е разположен в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен, поради което регионът е подложен на силна сеизмична активност. Общо в Индонезия има над 500 вулкана, от които около 130 са активни.