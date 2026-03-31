НДК чества 45 години от създаването си под патронажа на Илияна Йотова

Н а 31 март 2026 г. Националният дворец на културата отбелязва 45 години от създаването си. Годишнината е под патронажа на президента на Република България г-жа Илияна Йотова.

Празничната програма започва с откриването на изложбата „Боянската църква в зората на Ренесанса“ от 17:30 ч. в Централното фоайе (етаж 1). Експозицията представя едни от най-значимите образци на българската иконопис и подчертава ролята на Боянската църква като културен паметник със световно значение, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Кулминацията на вечерта е галаконцертът „Симфония на времето“ от 19:00 ч. в Зала 1. Преди началото на концерта ще има тържествено откриване с приветствия от президента г-жа Илияна Йотова, министъра на културата г-н Найден Тодоров и изпълнителния директор на НДК г-жа Андрияна Петкова. Официалната церемония може да бъде заснемана, както и началото на концерта, който ще започне с изпълнение на Софийската филхармония с диригент маестро Найден Тодоров. Втората част, с участието на Лили Иванова, не може да бъде заснемана.

Галаконцертът „Симфония на времето“ ще събере за първи път на една сцена Лили Иванова и Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров.

Честванията продължават и през следващите дни:

1 април 2026

Откриване на изложбата „Пластове цвят“ на Галерия 33, от 18:30 ч., ет.1, полуетаж запад. Експозицията представя около 60 произведения - живопис и скулптура на водещи български творци като Димитър Буюклийски - Мичи, Ганчо Карабаджаков, Христо Йотов - Йото, Любен Диманов, Николай Нинов и Красен Кралев.

2 април 2026

Мост на влюбените – Откриване на ретроспективна изложба „Градежът на столичани”

Тя ще покаже архивни снимки от изграждането на Националния дворец на културата. Направихме мащабна кампания в социалните мрежи, с призив към всички, които разполагат с архивни материали да ни ги изпратят. Част от получените снимки също са включени в изложбата.

Филмът „Етюд за красотата отвътре” – 18:00 ч. , кино ,,Люмиер”

Филм на Албена Александрова. Входът е свободен, а след прожекцията ще има публична дискусия. Лентата е посветена на Националния дворец на културата и представя историята на сградата – изграждане, вътрешно оформление и културно наследство.