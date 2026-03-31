НДК чества 45 години от създаването си под патронажа на Илияна Йотова

Галаконцертът „Симфония на времето“ ще събере за първи път на една сцена Лили Иванова и Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров

31 март 2026, 11:24
Н а 31 март 2026 г. Националният дворец на културата отбелязва 45 години от създаването си. Годишнината е под патронажа на президента на Република България г-жа Илияна Йотова.

Празничната програма започва с откриването на изложбата „Боянската църква в зората на Ренесанса“ от 17:30 ч. в Централното фоайе (етаж 1). Експозицията представя едни от най-значимите образци на българската иконопис и подчертава ролята на Боянската църква като културен паметник със световно значение, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Кулминацията на вечерта е галаконцертът „Симфония на времето“ от 19:00 ч. в Зала 1. Преди началото на концерта ще има тържествено откриване с приветствия от президента г-жа Илияна Йотова, министъра на културата г-н Найден Тодоров и изпълнителния директор на НДК г-жа Андрияна Петкова. Официалната церемония може да бъде заснемана, както и началото на концерта, който ще започне с изпълнение на Софийската филхармония с диригент маестро Найден Тодоров. Втората част, с участието на Лили Иванова, не може да бъде заснемана.

Честванията продължават и през следващите дни:

  • 1 април 2026

Откриване на изложбата „Пластове цвят“ на Галерия 33, от 18:30 ч., ет.1, полуетаж запад. Експозицията представя около 60 произведения - живопис и скулптура на водещи български творци като Димитър Буюклийски - Мичи, Ганчо Карабаджаков, Христо Йотов - Йото, Любен Диманов, Николай Нинов и Красен Кралев.

  • 2 април 2026

Мост на влюбените – Откриване на ретроспективна изложба „Градежът на столичани”

Тя ще покаже архивни снимки от изграждането на Националния дворец на културата. Направихме мащабна кампания в социалните мрежи, с призив към всички, които разполагат с архивни материали да ни ги изпратят. Част от получените снимки също са включени в изложбата.

Филмът „Етюд за красотата отвътре” – 18:00 ч. , кино ,,Люмиер”

Филм на Албена Александрова. Входът е свободен, а след прожекцията ще има публична дискусия. Лентата е посветена на Националния дворец на културата и представя историята на сградата – изграждане, вътрешно оформление и културно наследство.

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Тръмп разкри подробности за

Тръмп разкри подробности за "масивния военен комплекс" под балната зала на Белия дом

Фатален инцидент във Варна: Мъж загина при пожар в дома си на бул. „Левски“

Фатален инцидент във Варна: Мъж загина при пожар в дома си на бул. „Левски“

Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Имат ли женските кучета оргазми?

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 5 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 5 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 4 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 4 часа
Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

България Преди 5 минути

От 20 май в ЕС влиза в сила нов регламент за краткосрочните наеми, който задължава платформи като Airbnb и Booking да докладват всички обяви и да премахват нерегистрираните

Арестуваха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро

Арестуваха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро

България Преди 11 минути

Повдигнати са му обвинения

<p>Разследват мистериозен хеликоптер над имението на Кид Рок</p>

Видео с военен хеликоптер над имението на Кид Рок предизвика разследване в САЩ

Свят Преди 36 минути

Пентагонът проверява мисията и спазването на авиационните регулации

Еверест 2026: Колко струва изкачването на най-високия връх в света?

Еверест 2026: Колко струва изкачването на най-високия връх в света?

Любопитно Преди 45 минути

Разходите за изкачване на Еверест се покачват почти всяка година

Ослепителна в бяло: Анджелина Джоли зашемети в Шанхай с перфектна визия

Ослепителна в бяло: Анджелина Джоли зашемети в Шанхай с перфектна визия

Любопитно Преди 47 минути

Анджелина Джоли зашемети с изискана бяла визия на събитие в Шанхай, а източници разкриват, че след развода с Брад Пит звездата продължава да е необвързана и е посветила времето си на грижи за шестте им деца, планирайки преместване извън САЩ

Иззеха над 10 000 евро при проверка за купуване на гласове в Бяла Слатина

Иззеха над 10 000 евро при проверка за купуване на гласове в Бяла Слатина

България Преди 48 минути

„МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота“, заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев

Ефектът "Тайгър Уудс": Как скандалният му арест разпродаде за часове скъпа тениска

Ефектът "Тайгър Уудс": Как скандалният му арест разпродаде за часове скъпа тениска

Любопитно Преди 1 час

Скандалният арест на Тайгър Уудс за шофиране в нетрезво състояние му донесе неочаквана печалба, след като фенове разграбиха тениската от 125 долара, с която голфърът позира на полицейската снимка

Янкулов предлага ВСС да освободи Сарафов за дисциплинарни нарушения

Янкулов предлага ВСС да освободи Сарафов за дисциплинарни нарушения

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието поиска да бъде започнато дисциплинарно производство срещу и.ф. главен прокурор

Селин Дион

„Най-добрият подарък“: Селин Дион надви болестта и се завръща на сцената

Любопитно Преди 1 час

<p>Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало</p>

Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност

България Преди 1 час

До момента се състояха 23 заседания

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Любопитно Преди 1 час

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

<p>Изумруденият остров: Защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия</p>

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

БезГранично Преди 1 час

От мистичните скали на Атлантика до оживените пъбове на Дъблин – Ирландия предлага преживяване, което остава в сърцето завинаги

AI не успява да спечели доверието на хората

AI не успява да спечели доверието на хората

Технологии Преди 1 час

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

<p>Зеленски с изненадващо предложение: Украйна може да разблокира&nbsp;Ормузкия проток</p>

Зеленски предлага помощта на Украйна за разблокиране на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Киев победи Русия в Черно море в периода 2023–2024 г., а сега предлага да направи същото с Иран в Персийския залив

Иран въвежда такси за Ормузкия проток, забранява американски и израелски кораби

Иран въвежда такси за Ормузкия проток, забранява американски и израелски кораби

Свят Преди 2 часа

В мирни времена около една пета от световната търговия със суров петрол и втечнен природен газ преминава през Ормузкия проток

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Свят Преди 2 часа

Американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Меган Фокс блокира Машин Гън Кели в социалните мрежи и разпали нова драма

Edna.bg

Втора поредна победа за Алекс Раева в “Като две капки вода”

Edna.bg

Тъжно! Отиде си легендарният вратар Борислав Михайлов

Gong.bg

Синът на легендата Арнолд Шварценегер тръгна по неговите стъпки

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Министърът на икономиката: Няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок

Nova.bg