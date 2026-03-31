Нетаняху: Изпълнихме повече от половината от военните си цели в Иран

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е постигнал повече от половината от военните си цели срещу Иран, без обаче да посочва конкретен график за приключване на конфликта. Той направи това изявление в интервю за американския консервативен телевизионен канал Newsmax, цитирано от Франс прес.

„Ясно е, че сме изминали половината път. Не искам обаче да определям график“, заяви израелският премиер на 31-вия ден от войната срещу Иран, като подчерта, че военните операции продължават с пълна интензивност.

Нетаняху посочи, че основната цел на действията на Израел е системното отслабване на стратегическите способности на Иран.

„Мисля, че този режим ще се срине отвътре. Засега, в този момент, това, което правим, е просто да подкопаваме военния им капацитет, балистичния им капацитет, ядрения им капацитет, а също и да ги отслабваме отвътре“, добави той.

По думите му, израелските сили са насочени към ключови елементи от военната инфраструктура на Иран, включително обекти, свързани с разработването и съхранението на балистични ракети, както и съоръжения, за които се предполага, че са част от ядрената програма на страната.

Премиерът подчерта, че тези операции имат за цел да предотвратят бъдещи заплахи за сигурността на Израел.

В същото време той не даде конкретика относно евентуалните следващи етапи на военната кампания, нито за възможността от дипломатическо решение на конфликта.

Изявлението му идва на фона на продължаващо напрежение в региона и засилени международни призиви за деескалация.

Международната общност следи отблизо развитието на ситуацията, като редица държави и организации изразяват загриженост относно риска от по-широка регионална ескалация и потенциалните последици за сигурността в Близкия изток. Към момента не е ясно колко дълго ще продължат военните действия, нито какви ще бъдат следващите стъпки на двете страни.