Нетаняху: Изпълнихме повече от половината от военните си цели в Иран

Той баче не посочи конкретен график за приключване на конфликта

31 март 2026, 07:04
Източник: AP/БТА

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е постигнал повече от половината от военните си цели срещу Иран, без обаче да посочва конкретен график за приключване на конфликта. Той направи това изявление в интервю за американския консервативен телевизионен канал Newsmax, цитирано от Франс прес.

Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран и "Хизбула"

„Ясно е, че сме изминали половината път. Не искам обаче да определям график“, заяви израелският премиер на 31-вия ден от войната срещу Иран, като подчерта, че военните операции продължават с пълна интензивност.

Нетаняху посочи, че основната цел на действията на Израел е системното отслабване на стратегическите способности на Иран.

„Мисля, че този режим ще се срине отвътре. Засега, в този момент, това, което правим, е просто да подкопаваме военния им капацитет, балистичния им капацитет, ядрения им капацитет, а също и да ги отслабваме отвътре“, добави той.

Нетаняху: Израел ще засили ударите си по Техеран

По думите му, израелските сили са насочени към ключови елементи от военната инфраструктура на Иран, включително обекти, свързани с разработването и съхранението на балистични ракети, както и съоръжения, за които се предполага, че са част от ядрената програма на страната.

Нетаняху: Атакуваме Иран, за да предотвратим ядрен холокост

Премиерът подчерта, че тези операции имат за цел да предотвратят бъдещи заплахи за сигурността на Израел.

В същото време той не даде конкретика относно евентуалните следващи етапи на военната кампания, нито за възможността от дипломатическо решение на конфликта.

Нетаняху обяви „историческа победа“

Изявлението му идва на фона на продължаващо напрежение в региона и засилени международни призиви за деескалация.

Международната общност следи отблизо развитието на ситуацията, като редица държави и организации изразяват загриженост относно риска от по-широка регионална ескалация и потенциалните последици за сигурността в Близкия изток. Към момента не е ясно колко дълго ще продължат военните действия, нито какви ще бъдат следващите стъпки на двете страни.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Случаят

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Плащат задължително два пъти добавки за празниците

Плащат задължително два пъти добавки за празниците

pariteni.bg
Високите цени на горивата увеличават търсенето на употребявани EV

Високите цени на горивата увеличават търсенето на употребявани EV

carmarket.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 2 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 2 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 1 час
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 1 час
Последни новини

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Любопитно Преди 1 минута

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

Свят Преди 13 минути

<p>Парламентът се събира на извънредно заседание</p>

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

България Преди 1 час

В дневния ред на депутатите са включени изслушвания на трима служебни министри

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Любопитно Преди 2 часа

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

Любопитно Преди 2 часа

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Любопитно Преди 2 часа

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Свят Преди 9 часа

Каани: Сега има единен команден център на фронта на съпротивата

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

България Преди 10 часа

Руски петролен танкер достигна Куба

Руски петролен танкер достигна Куба

Свят Преди 10 часа

Русия счита за свой дълг да се намеси

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Белият дом: Иран говори друго в преговорите

Свят Преди 11 часа

Тръмп обмисля да поиска арабските държави да платят за войната

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Свят Преди 11 часа

Асоциацията за граждански права в Израел подаде петиция до Върховния съд на страната, изисквайки отмяна на закона

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Свят Преди 11 часа

Шмигал отбеляза, че Украйна вече има успешен опит в сътрудничеството с „Уестигхаус“

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Свят Преди 12 часа

Тя подчерта, че България помни времената на комунизма

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Свят Преди 12 часа

Дамаск се опитва да остане настрани от регионалната война

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Свят Преди 12 часа

Нападателят е бил задържан след стрелбата

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Свят Преди 13 часа

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Edna.bg

Дневен хороскоп за 31 март, вторник

Edna.bg

Настъпи часът на истината: 4 решителни битки в Европа за последните квоти за Мондиал 2026

Gong.bg

ЦСКА прати скаути в Южна Америка

Gong.bg

Министърът на икономиката: Няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок

Nova.bg

„Чакаха цяла вечер детето ми да си замине“: Говори бащата на момиченцето, починало в болница в Добрич

Nova.bg