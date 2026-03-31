Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

Тази година процесът започва с нови надежди за повече места, но и със сериозни промени в правилата, които всеки родител трябва да познава в детайли, за да не се окаже извън класирането поради пропуск или недоглеждане

31 март 2026, 11:17
Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове
П ролетта в София традиционно носи със себе си не само разцъфването на кестените, но и едно от най-големите предизвикателства за младите семейства – кампанията за прием в общинските детски ясли и градини.

Тази година процесът започва с нови надежди за повече места, но и със сериозни промени в правилата, които всеки родител трябва да познава в детайли, за да не се окаже извън класирането поради пропуск или недоглеждане.

Детските градини отново стават платени, но само през лятото, предлагат от СО

Рестарт на системата и нови възможности за прием

Първото и най-важно нещо, което трябва да знае всеки родител, е, че старите профили и кандидатури от предходната учебна година вече не важат. Информационната система за обслужване на детските заведения беше временно заключена, за да се нулират данните.

Това означава, че дори да сте имали активен профил, данните в него са нулирани и от вчера имате възможност да създадете кандидатури изцяло наново. Добрата новина е, че бързината не е фактор – няма значение дали ще подадете документите в първия или в последния ден на кампанията, стига да спазите крайния срок.

За предстоящата есен Столичната община обяви общо 14 830 свободни места, което е глътка въздух за града, тъй като бройката е със 1740 по-голяма спрямо миналата година. От тях 5682 са предвидени за най-малките в яслените групи, където традиционно недостигът е най-осезаем. За децата от набор 2023, които предстои да постъпят в първа градинска група, местата са 5896.

Географски погледнато, най-голям шанс за прием имат семействата в районите „Красно село“, „Младост“ и „Слатина“, където са концентрирани най-много свободни позиции. Общината е заложила и важни квоти за социална интеграция – 909 места за деца с хронични заболявания и 645 за такива със специални образователни потребности.

Предлагат промени в класирането за ясли и детски градини

Революция в критериите: Уседналостта вече тежи повече

Най-съществената промяна през 2026 г. се крие в точковата система. След решение на Столичния общински съвет (СОС), критерият за уседналост вече е с много по-голяма тежест при формирането на общия бал. Целта е да се даде предимство на семействата, които живеят дългосрочно в София.

Вече не съществува разлика между постоянен и настоящ адрес – те са напълно уеднаквени, което е жест към наемателите и хората без собствено жилище, които досега бяха в по-неизгодна позиция.

Точките за адресна регистрация са разпределени по следния начин: ако адресът (постоянен или настоящ) не е променян в последните 3 години към датата на класиране, той носи солидните 8 точки. За период от 1 до 3 години точките са 5, а за новодомците с регистрация от последната 1 година – 3 точки.

Важен детайл за родителите на деца в ясли и първа група е, че се взема предвид уседналостта на онзи родител, на чийто адрес е регистрирано самото дете.

И една важна подробност за тези, които вече са в системата: СОС реши да запази бонус точката за деца, преминали през ясла при кандидатстване за първа група, като нейното премахване се отлага чак за 2028 г.

Календар на кампанията: Дати, които не трябва да изпускате

За да бъде участието ви успешно, трябва да заградите с червено няколко ключови дати в календара. Прозорецът за кандидатстване е отворен от 30 март и ще продължи до 12:00 ч. на 7 май. През това време системата позволява неограничено редактиране на профилите и пренареждане на желанията. Самите класирания ще се проведат на три етапа:

  • Първо класиране: 8 май 2026 г.
  • Второ класиране: 22 май 2026 г.
  • Трето класиране: 5 юни 2026 г.

След всяко класиране родителите на приетите деца имат определен срок за записване на място в съответното детско заведение, в противен случай губят мястото си и то се обявява за свободно на следващия етап.

Държавата компенсира с над 2.6 млн. евро семействата на деца, неприети в държавни или общински градини

Когато местата не стигат: Компенсации в евро

Въпреки разширяването на базата, статистиката от миналата година остава тревожна – над 9000 деца останаха извън системата след първото класиране през 2025 г., като основният дефицит беше в яслите.

За тези семейства държавата е предвидила финансова подкрепа, която от тази година вече се изчислява в евро заради приемането на новата валута. Максималният размер на компенсацията за неприето дете е фиксиран на 296,55 евро (еквивалент на досегашните 580 лв.).

Правото на тези средства обаче е обвързано със строги условия. Детето трябва да е на възраст над 3 години (за градина) или в яслена възраст, да е кандидатствало в общинско заведение по настоящ адрес, но да е получило отказ поради липса на места. Друго важно изискване е общината да не е предложила друго равностойно място в района.

Родителите могат да използват тези средства за покриване на такси в частни детски градини, училища или лицензирани центрове за услуги за деца. Само през последната година кабинетът е отпуснал милиони левове за такива компенсации, покривайки нуждите на хиляди семейства в големите градове като София, Пловдив и Варна.

Изборът между чакане на място и пренасочване към частния сектор остава труден, но информираността за правата върху тези суми е първата стъпка към спокойствието на всяко семейство.

