Ефектът "Тайгър Уудс": Как скандалният му арест разпродаде за часове скъпа тениска

Скандалният арест на Тайгър Уудс за шофиране в нетрезво състояние му донесе неочаквана печалба, след като фенове разграбиха тениската от 125 долара, с която голфърът позира на полицейската снимка

31 март 2026, 10:49
Източник: БТА/АР

Т айгър Уудс изглежда извлича неочаквана финансова изгода от ареста си за шофиране в нетрезво състояние. Причината – вълна от фенове буквално се втурна да изкупува същата поло тениска, която голфърът носеше на вече скандалната си полицейска снимка, пише New York Times.

50-годишната голф легенда беше облечен със синьо поло от собствената си марка дрехи Sun Day Red, когато в петък беше задържан след поредна катастрофа с преобръщане на автомобил във Флорида.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fox News (@foxnews)

В часовете след публикуването на полицейския му портрет (т.нар. mugshot), тениската на стойност 125 долара бързо беше разпродадена онлайн във всички размери. В понеделник сутринта продуктът вече не беше наличен на уебсайта на компанията.

„Предполагам, че това е един от начините да предлагате продуктите си на пазара...“, пошегува се потребител в социалните мрежи.

Засега не е ясно колко точно печели Уудс от своята модна марка, като според Forbes състоянието му се оценява на 1,5 милиарда долара.

Изпитващият сериозни трудности в последно време спортист беше обвинен в шофиране в нетрезво състояние. Предполага се, че той е бил под въздействието на забранени субстанции или медикаменти, когато в петък следобед е преобърнал своя Range Rover. Според шерифската служба на окръг Мартин, той е показал явни признаци на неадекватност още на мястото на инцидента. Уудс е дал отрицателен резултат на теста с дрегер за алкохол, но е отказал да се подложи на изследване на урината.

Разследващите смятат, че по това време той е бил под влиянието на „някакъв вид лекарство или наркотик“.

„Това можеше да бъде много по-лошо“, заяви шерифът на окръг Мартин, Джон Буденсик.

Уудс, който е бил принуден да изпълзи от преобърнатия си джип през пътническата врата, е с повдигнати обвинения за шофиране в нетрезво състояние с причинени материални щети и за отказ да се подложи на законоустановен тест. Той беше освободен под гаранция около осем часа след ареста си.

По темата

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Тръмп разкри подробности за

Тръмп разкри подробности за "масивния военен комплекс" под балната зала на Белия дом

Фатален инцидент във Варна: Мъж загина при пожар в дома си на бул. „Левски“

Фатален инцидент във Варна: Мъж загина при пожар в дома си на бул. „Левски“

Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 5 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 5 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 4 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 4 часа
Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

България Преди 5 минути

От 20 май в ЕС влиза в сила нов регламент за краткосрочните наеми, който задължава платформи като Airbnb и Booking да докладват всички обяви и да премахват нерегистрираните

Арестуваха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро

България Преди 11 минути

Повдигнати са му обвинения

Два вулкана изригнаха в Индонезия, кратерите изхвърлиха 900-метрови стълбове пепел

Свят Преди 24 минути

Властите призовават местните жители и туристите да бъдат предпазливи

НДК чества 45 години от създаването си под патронажа на Илияна Йотова

България Преди 27 минути

Галаконцертът „Симфония на времето“ ще събере за първи път на една сцена Лили Иванова и Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров

Видео с военен хеликоптер над имението на Кид Рок предизвика разследване в САЩ

Свят Преди 36 минути

Пентагонът проверява мисията и спазването на авиационните регулации

Еверест 2026: Колко струва изкачването на най-високия връх в света?

Любопитно Преди 45 минути

Разходите за изкачване на Еверест се покачват почти всяка година

Ослепителна в бяло: Анджелина Джоли зашемети в Шанхай с перфектна визия

Любопитно Преди 47 минути

Анджелина Джоли зашемети с изискана бяла визия на събитие в Шанхай, а източници разкриват, че след развода с Брад Пит звездата продължава да е необвързана и е посветила времето си на грижи за шестте им деца, планирайки преместване извън САЩ

„Най-добрият подарък“: Селин Дион надви болестта и се завръща на сцената

Любопитно Преди 1 час

Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност

България Преди 1 час

До момента се състояха 23 заседания

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Любопитно Преди 1 час

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

БезГранично Преди 1 час

От мистичните скали на Атлантика до оживените пъбове на Дъблин – Ирландия предлага преживяване, което остава в сърцето завинаги

AI не успява да спечели доверието на хората

Технологии Преди 1 час

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Зеленски предлага помощта на Украйна за разблокиране на Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Киев победи Русия в Черно море в периода 2023–2024 г., а сега предлага да направи същото с Иран в Персийския залив

Иран въвежда такси за Ормузкия проток, забранява американски и израелски кораби

Свят Преди 2 часа

В мирни времена около една пета от световната търговия със суров петрол и втечнен природен газ преминава през Ормузкия проток

Исторически скок от 59% за месец в цените на петрола

Свят Преди 2 часа

Американският президент Доналд Тръмп е казал на свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, и да остави повторното му отваряне за по-късен етап

Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

България Преди 2 часа

Примерът на родителите е ключов за здравето на децата, посочва педиатърът д-р Теа Александрова

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Меган Фокс блокира Машин Гън Кели в социалните мрежи и разпали нова драма

Edna.bg

Втора поредна победа за Алекс Раева в “Като две капки вода”

Edna.bg

Тъжно! Отиде си легендарният вратар Борислав Михайлов

Gong.bg

Синът на легендата Арнолд Шварценегер тръгна по неговите стъпки

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Министърът на икономиката: Няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок

Nova.bg