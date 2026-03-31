Ефектът "Тайгър Уудс": Как скандалният му арест разпродаде за часове скъпа тениска

Т айгър Уудс изглежда извлича неочаквана финансова изгода от ареста си за шофиране в нетрезво състояние. Причината – вълна от фенове буквално се втурна да изкупува същата поло тениска, която голфърът носеше на вече скандалната си полицейска снимка, пише New York Times.

50-годишната голф легенда беше облечен със синьо поло от собствената си марка дрехи Sun Day Red, когато в петък беше задържан след поредна катастрофа с преобръщане на автомобил във Флорида.

В часовете след публикуването на полицейския му портрет (т.нар. mugshot), тениската на стойност 125 долара бързо беше разпродадена онлайн във всички размери. В понеделник сутринта продуктът вече не беше наличен на уебсайта на компанията.

„Предполагам, че това е един от начините да предлагате продуктите си на пазара...“, пошегува се потребител в социалните мрежи.

Засега не е ясно колко точно печели Уудс от своята модна марка, като според Forbes състоянието му се оценява на 1,5 милиарда долара.

Изпитващият сериозни трудности в последно време спортист беше обвинен в шофиране в нетрезво състояние. Предполага се, че той е бил под въздействието на забранени субстанции или медикаменти, когато в петък следобед е преобърнал своя Range Rover. Според шерифската служба на окръг Мартин, той е показал явни признаци на неадекватност още на мястото на инцидента. Уудс е дал отрицателен резултат на теста с дрегер за алкохол, но е отказал да се подложи на изследване на урината.

Tiger Woods appears to be making a profit thanks to latest mugshot https://t.co/MHubyDBULS pic.twitter.com/43fmXB1aio — New York Post (@nypost) March 30, 2026

Разследващите смятат, че по това време той е бил под влиянието на „някакъв вид лекарство или наркотик“.

„Това можеше да бъде много по-лошо“, заяви шерифът на окръг Мартин, Джон Буденсик.

Уудс, който е бил принуден да изпълзи от преобърнатия си джип през пътническата врата, е с повдигнати обвинения за шофиране в нетрезво състояние с причинени материални щети и за отказ да се подложи на законоустановен тест. Той беше освободен под гаранция около осем часа след ареста си.