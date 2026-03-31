Нови разкрития за фаталния побой в Слънчев бряг, завършил с убийство

Повдигнаха най-тежкото обвинение на един от участниците в конфликта

31 март 2026, 09:11
Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност
Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок
Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“
Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?
Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"
Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев
Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

П овдигнаха най-тежкото обвинение, за убийство, на Живко Георгиев, пребил до смърт 47-годишен мъж в община Несебър. В понеделник излезе аутопсията на жертвата, а по случая са задържани общо петима души.

До убийството се стигнало след конфликт, възникнал между две компании в заведение. След намесата на охранителна фирма групите били изведени навън. Компанията от несебърското село Оризаре обаче попаднала на жертвата, докато се прибирали с такси. Последвала саморазправа, завършила със смърт.

Във вторник окръжната прокуратура в Бургас ще поиска най-тежката мярка за неотклонение.

„От събраните до момента материали е установено, че случаят е започнал в дискотека в Слънчев бряг и в резултат на блъскане  и бутане е възникнал конфликт между 2 лица. До инцидент в самата дискотека не се е стигнало. Едната компания дори си е тръгнала, но по-късно решила да се върне за закуски. Тогава засекли 47-годишния мъж. Той бил повален на земята, ритан, удрян, а аутопсията му сочи, че причината за смъртта е удар в главата. Побоят е нанесен единствено от Живко Георгиев, а приятелите му не са участвали”, обясни пред NOVA говорителят на Окръжната прокуратура в Бургас Христо Колев.

В понеделник в социалните мрежи се появи информация от жена, която живее в чужбина, но твърди, че преди две години е пострадала сериозно заради нападение в гръб от Живко Георгиев.

Говорителят на бургаската прокуратура потвърди случая, но каза, че към момента делото не е приключило. Той подчерта, че извършителят досега не е осъждан.

„Живко Георгиев е привлечен като обвиняем, като се предвижда от 10 до 20 години лишаване от свобода за умишлено убийство”, посочи Колев.

В петък близки и приятели на починалия организират протест от 17.00 ч. пред Районното управление на Несебър, като настояват за справедлив изход от съдебния процес.

Източник: NOVA    
Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“

Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

Случаят

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Дехидратация при котки

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 3 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 3 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 3 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 2 часа
Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

Киев победи Русия в Черно море в периода 2023–2024 г., а сега предлага да направи същото с Иран в Персийския залив

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

Втора поредна победа за Алекс Раева в “Като две капки вода”

​Тя спечели сърцата на всички с двойния образ на Емилия и Флорин Салам

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

Разследването е започнало през март 2025 г.

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Каани: Сега има единен команден център на фронта на съпротивата

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Руски петролен танкер достигна Куба

Русия счита за свой дълг да се намеси

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Свят Преди 12 часа

Тръмп обмисля да поиска арабските държави да платят за войната

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Забавно и красиво: Боядисваме яйцата с цвекло, люспи от лук или пяна за бръснене

Edna.bg

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Edna.bg

Вили Вуцов се завръща, поема популярен български клуб

Gong.bg

Огромен шпионски скандал преди Босна - Италия, замесен е военен

Gong.bg

Министърът на икономиката: Няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок

Nova.bg

Разбиха международната мрежа „Оръжия срещу канабис“ при акция в Испания, България и Гърция

Nova.bg