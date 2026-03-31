Свят

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Това е поредният случай на наименуване на сгради, институции, правителствени програми и бойни кораби на името на президента републиканец

31 март 2026, 07:24
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Източник: AP/БТА

Г убернаторът на щата Флорида Рон Десантис подписа закон за преименуване на международното летище в Палм Бийч на името на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

С приетия закон летището, което обслужва един от най-посещаваните райони в южната част на щата, ще носи името на Тръмп, като решението се вписва в по-широката тенденция в Съединените щати за отдаване на почит на действащи или бивши президенти чрез наименуване на ключови инфраструктурни обекти.

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Агенцията отбелязва, че това е поредният случай на наименуване на сгради, институции, правителствени програми и бойни кораби на името на президента републиканец.

Подобни инициативи често предизвикват както подкрепа сред политическите му съюзници, така и критики от страна на опоненти, което превръща темата в част от по-широкия обществен и политически дебат в страната.

Решението за преименуването на летището идва, след като през миналата година щатът Флорида одобри план за дарение на терен в центъра на Маями за построяването на президентската библиотека на Доналд Тръмп, припомня Ройтерс. Проектът за библиотеката е част от традицията в САЩ всеки президент да има архивен и изследователски център, който съхранява документи, свързани с управлението му.

Очаква се преименуването на летището да изисква административни и логистични промени, включително актуализиране на официални документи, табели и навигационни системи. Към момента не е обявено кога точно ще бъде въведено новото име, нито какви ще бъдат разходите, свързани с промяната.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Председателят на НС Рая Назарян на визита в Киев

Председателят на НС Рая Назарян на визита в Киев

България Преди 51 минути

Тя ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Свят Преди 1 час

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Любопитно Преди 2 часа

Дори кората на цитрусовите плодове може лесно да се използва повторно у дома

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Свят Преди 9 часа

Каани: Сега има единен команден център на фронта на съпротивата

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес" на АМ „Тракия"

България Преди 10 часа

Руски петролен танкер достигна Куба

Руски петролен танкер достигна Куба

Свят Преди 10 часа

Русия счита за свой дълг да се намеси

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Белият дом: Иран говори друго в преговорите

Свят Преди 11 часа

Тръмп обмисля да поиска арабските държави да платят за войната

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Свят Преди 11 часа

Асоциацията за граждански права в Израел подаде петиция до Върховния съд на страната, изисквайки отмяна на закона

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Свят Преди 11 часа

Шмигал отбеляза, че Украйна вече има успешен опит в сътрудничеството с „Уестигхаус“

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Свят Преди 12 часа

Тя подчерта, че България помни времената на комунизма

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Свят Преди 12 часа

Дамаск се опитва да остане настрани от регионалната война

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Свят Преди 12 часа

Нападателят е бил задържан след стрелбата

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Свят Преди 13 часа

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна

Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Свят Преди 13 часа

Това става след атаки срещу енергийната инфраструктура

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Свят Преди 14 часа

Финландия издигна изтребител Ф-18

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

Свят Преди 14 часа

Тя е четвъртата от началото на войната в Близкия изток

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Edna.bg

Дневен хороскоп за 31 март, вторник

Edna.bg

Настъпи часът на истината: 4 решителни битки в Европа за последните квоти за Мондиал 2026

Gong.bg

ЦСКА прати скаути в Южна Америка

Gong.bg

Министърът на икономиката: Няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок

Nova.bg

„Чакаха цяла вечер детето ми да си замине“: Говори бащата на момиченцето, починало в болница в Добрич

Nova.bg