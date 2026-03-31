Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Г убернаторът на щата Флорида Рон Десантис подписа закон за преименуване на международното летище в Палм Бийч на името на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

С приетия закон летището, което обслужва един от най-посещаваните райони в южната част на щата, ще носи името на Тръмп, като решението се вписва в по-широката тенденция в Съединените щати за отдаване на почит на действащи или бивши президенти чрез наименуване на ключови инфраструктурни обекти.

Агенцията отбелязва, че това е поредният случай на наименуване на сгради, институции, правителствени програми и бойни кораби на името на президента републиканец.

Подобни инициативи често предизвикват както подкрепа сред политическите му съюзници, така и критики от страна на опоненти, което превръща темата в част от по-широкия обществен и политически дебат в страната.

Решението за преименуването на летището идва, след като през миналата година щатът Флорида одобри план за дарение на терен в центъра на Маями за построяването на президентската библиотека на Доналд Тръмп, припомня Ройтерс. Проектът за библиотеката е част от традицията в САЩ всеки президент да има архивен и изследователски център, който съхранява документи, свързани с управлението му.

Очаква се преименуването на летището да изисква административни и логистични промени, включително актуализиране на официални документи, табели и навигационни системи. Към момента не е обявено кога точно ще бъде въведено новото име, нито какви ще бъдат разходите, свързани с промяната.