„Най-добрият подарък“: Селин Дион надви болестта и се завръща на сцената

М узикалната звезда Селин Дион обяви завръщането си на сцената, четири години след като беше диагностицирана с нелечимо състояние, което засегна гласа ѝ и способността ѝ да ходи, съобщава Би Би Си (BBC).

Звездата, известна с мощни балади като My Heart Will Go On и Because You Loved Me, ще изнесе серия от 10 концерта в Paris La Defense Arena с капацитет от 40 000 души през септември и октомври.

Съобщението беше направено в деня на нейния 58-и рожден ден. В публикация в своята Instagram страница Дион нарече завръщането си „най-добрият подарък в живота ми“. „Толкова съм готова да направя това“, каза тя на феновете. „Чувствам се добре, силна съм, развълнувана съм, очевидно, и, разбира се, малко нервна“.

Говорейки за медицинското си състояние, Дион каза: „Справям се чудесно, контролирам здравето си, чувствам се добре. Отново пея, дори танцувам малко. Но трябва да ви кажа нещо много важно: през последните няколко години, с всеки изминал ден, усещах вашите молитви и подкрепа, вашата доброта и любов. Благодарна съм на всички вас. Нямам търпение да ви видя отново“.

Голямо търсене на билети

Дион, която е една от най-продаваните изпълнителки на всички времена, не е изнасяла собствен концерт от 8 март 2020 г. в Нюарк, Ню Джърси. Нейното турне Courage впоследствие беше прекъснато заради избухването на пандемията от COVID-19 преди да бъде диагностицирана със синдром на скования човек и принудена да отмени всички бъдещи концерти.

За завръщането си на сцената всички дати на концертите са раздалечени с няколко дни, вероятно за да се избегне прекомерно натоварване върху физическото ѝ здраве.

Билетите ще бъдат пуснати в продажба от 7 април. Очаква се търсенето да бъде огромно, но феновете могат да заявят интерес на официалния ѝ сайт от вторник, 31 март.

Плановете за завръщането първоначално изтекоха в канадско-френския вестник La Presse миналата седмица. Малко след това фенове забелязаха плакати с текстове от песните на Дион, появяващи се из френската столица.

Плакати със заглавия на песни на Селин Дион бяха разлепени из френската столица Париж Източник: ЕПА/БГНЕС

В понеделник вечер, малко след 20:00 GMT, Айфеловата кула светна с посланието „Paris, je suis prête“ („Париж, готова съм“), а феновете се насладиха на плейлист с песни, включително I'm Alive, Encore Un Soir и My Heart Will Go On.

Дион също така записа френска версия на видео посланието, обявяващо турнето, което беше излъчено през високоговорители, докато кулата беше осветена в лилави светлини.

Трудности при ходене

Дион обяви, че е диагностицирана със синдром на скования човек (SPS) през декември 2022 г. В емоционално видео в Instagram тя каза на феновете, че състоянието е засегнало „всеки аспект от ежедневието ми“.

Заболяването, което засяга приблизително 8000 души по света, е неврологично и се причинява от неправилно функциониране на сигналите от нервите към мускулите.

Състоянието предизвиква мускулни спазми и може да повлияе на подвижността. При някои хора може да бъде изтощително. Няма известен лек.

Говорейки пред BBC през 2024 г., Дион каза, че за първи път е забелязала симптомите, когато гласът ѝ започнал да създава проблеми по време на турне. „Просто се усещаше малко странно, като малък спазъм. Гласът ми се затрудняваше, започвах да го натоварвам малко повече“, каза тя.

По това време тя смятала, че е невъзможно да си вземе почивка и експериментирала с пеене в по-нисък регистър, за да намали напрежението върху гласните си струни. „Тези концерти бяха разпродадени за година и половина, по целия свят. И аз ще кажа на хората: „Извинете ме за спазъма ми? Извинете ме за моето je ne sais quoi? (бел.ред. не знам какво)“.

Въпреки това състоянието се влошило, „понякога причинявайки затруднения, когато ходя, и не ми позволява да използвам гласните си струни, за да пея по начина, по който съм свикнала. Сякаш някой те души. Сякаш някой натиска ларинкса ти или фаринкса ти“, каза тя пред NBC News.

Въпреки това Дион беше решена да не позволи на SPS да управлява живота ѝ. През 2024 г. тя разказа пред списание Vogue за интензивните усилия, които е положила, за да се бори със заболяването. „Начинът, по който го виждам, имам два избора. Или тренирам като спортист и работя изключително усилено, или се отказвам и всичко свършва“, каза тя.

„Избрах да работя с цялото си тяло и душа, от главата до петите, с медицински екип. Пет дни в седмицата преминавам през атлетична, физическа и вокална терапия. Работя върху пръстите на краката, коленете, прасците, пръстите на ръцете, пеенето си, гласа си“, разкри Дион.

Усилията се отплатиха. Дион направи емоционално завръщане на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., изпълнявайки класиката на Едит Пиаф Hymne à l'Amour от Айфеловата кула. Това беше и първата песен, прозвучала при обявяването на концертите ѝ за завръщане на Айфеловата кула.

Канадската звезда отдавна има силна връзка с града. „Искам да обичам повече, когато съм в Париж. Това ме кара да обичам нещата повече“, каза тя пред Vogue през 2024 г.