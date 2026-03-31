Любопитно

„Най-добрият подарък“: Селин Дион надви болестта и се завръща на сцената

31 март 2026, 10:31
Източник: GettyImages

М узикалната звезда Селин Дион обяви завръщането си на сцената, четири години след като беше диагностицирана с нелечимо състояние, което засегна гласа ѝ и способността ѝ да ходи, съобщава Би Би Си (BBC).

Звездата, известна с мощни балади като My Heart Will Go On и Because You Loved Me, ще изнесе серия от 10 концерта в Paris La Defense Arena с капацитет от 40 000 души през септември и октомври.

Съобщението беше направено в деня на нейния 58-и рожден ден. В публикация в своята Instagram страница Дион нарече завръщането си „най-добрият подарък в живота ми“. „Толкова съм готова да направя това“, каза тя на феновете. „Чувствам се добре, силна съм, развълнувана съм, очевидно, и, разбира се, малко нервна“.

Говорейки за медицинското си състояние, Дион каза: „Справям се чудесно, контролирам здравето си, чувствам се добре. Отново пея, дори танцувам малко. Но трябва да ви кажа нещо много важно: през последните няколко години, с всеки изминал ден, усещах вашите молитви и подкрепа, вашата доброта и любов. Благодарна съм на всички вас. Нямам търпение да ви видя отново“.

Голямо търсене на билети

Дион, която е една от най-продаваните изпълнителки на всички времена, не е изнасяла собствен концерт от 8 март 2020 г. в Нюарк, Ню Джърси. Нейното турне Courage впоследствие беше прекъснато заради избухването на пандемията от COVID-19 преди да бъде диагностицирана със синдром на скования човек и принудена да отмени всички бъдещи концерти.

За завръщането си на сцената всички дати на концертите са раздалечени с няколко дни, вероятно за да се избегне прекомерно натоварване върху физическото ѝ здраве.

Билетите ще бъдат пуснати в продажба от 7 април. Очаква се търсенето да бъде огромно, но феновете могат да заявят интерес на официалния ѝ сайт от вторник, 31 март.

Плановете за завръщането първоначално изтекоха в канадско-френския вестник La Presse миналата седмица. Малко след това фенове забелязаха плакати с текстове от песните на Дион, появяващи се из френската столица.

Плакати със заглавия на песни на Селин Дион бяха разлепени из френската столица Париж

В понеделник вечер, малко след 20:00 GMT, Айфеловата кула светна с посланието „Paris, je suis prête“ („Париж, готова съм“), а феновете се насладиха на плейлист с песни, включително I'm Alive, Encore Un Soir и My Heart Will Go On.

Дион също така записа френска версия на видео посланието, обявяващо турнето, което беше излъчено през високоговорители, докато кулата беше осветена в лилави светлини.

Трудности при ходене

Дион обяви, че е диагностицирана със синдром на скования човек (SPS) през декември 2022 г. В емоционално видео в Instagram тя каза на феновете, че състоянието е засегнало „всеки аспект от ежедневието ми“. 

Заболяването, което засяга приблизително 8000 души по света, е неврологично и се причинява от неправилно функциониране на сигналите от нервите към мускулите.

Състоянието предизвиква мускулни спазми и може да повлияе на подвижността. При някои хора може да бъде изтощително. Няма известен лек.

Говорейки пред BBC през 2024 г., Дион каза, че за първи път е забелязала симптомите, когато гласът ѝ започнал да създава проблеми по време на турне. „Просто се усещаше малко странно, като малък спазъм. Гласът ми се затрудняваше, започвах да го натоварвам малко повече“, каза тя.

По това време тя смятала, че е невъзможно да си вземе почивка и експериментирала с пеене в по-нисък регистър, за да намали напрежението върху гласните си струни. „Тези концерти бяха разпродадени за година и половина, по целия свят. И аз ще кажа на хората: „Извинете ме за спазъма ми? Извинете ме за моето je ne sais quoi? (бел.ред. не знам какво)“.

Въпреки това състоянието се влошило, „понякога причинявайки затруднения, когато ходя, и не ми позволява да използвам гласните си струни, за да пея по начина, по който съм свикнала. Сякаш някой те души. Сякаш някой натиска ларинкса ти или фаринкса ти“, каза тя пред NBC News.

Въпреки това Дион беше решена да не позволи на SPS да управлява живота ѝ. През 2024 г. тя разказа пред списание Vogue за интензивните усилия, които е положила, за да се бори със заболяването. „Начинът, по който го виждам, имам два избора. Или тренирам като спортист и работя изключително усилено, или се отказвам и всичко свършва“, каза тя.

„Избрах да работя с цялото си тяло и душа, от главата до петите, с медицински екип. Пет дни в седмицата преминавам през атлетична, физическа и вокална терапия. Работя върху пръстите на краката, коленете, прасците, пръстите на ръцете, пеенето си, гласа си“, разкри Дион.

Усилията се отплатиха. Дион направи емоционално завръщане на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., изпълнявайки класиката на Едит Пиаф Hymne à l'Amour от Айфеловата кула. Това беше и първата песен, прозвучала при обявяването на концертите ѝ за завръщане на Айфеловата кула.

Канадската звезда отдавна има силна връзка с града. „Искам да обичам повече, когато съм в Париж. Това ме кара да обичам нещата повече“, каза тя пред Vogue през 2024 г.

По темата

Източник: BBC    
Последвайте ни
Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Тръмп разкри подробности за

Тръмп разкри подробности за "масивния военен комплекс" под балната зала на Белия дом

Фатален инцидент във Варна: Мъж загина при пожар в дома си на бул. „Левски“

Фатален инцидент във Варна: Мъж загина при пожар в дома си на бул. „Левски“

Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

НОИ предупреждава: Подайте декларация

НОИ предупреждава: Подайте декларация "Живот" или пенсията ви спира

pariteni.bg
Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 5 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 5 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 4 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

