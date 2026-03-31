Еверест 2026: Колко струва изкачването на най-високия връх в света?

В ъпреки рекордните такси и нарастващите разходи за логистика, интересът към Покрива на света остава по-висок от всякога, а експедициите стават все по-луксозни.

Разходите за изкачване на Еверест се покачват почти всяка година. Макар цената на това начинание вече да е съизмерима с покупката на луксозен автомобил, потокът от алпинисти, готови да заплатят необходимите суми, не стихва. Повечето участници в експедиции плащат между 45 000 и 76 000 долара, но при ултралуксозните пакети сумите могат да достигнат 220 000 долара или дори 1 милион долара.

Шансове за успех и безопасност

Статистиката показва, че шансовете за достигане на върха са сравнително високи за тези, които разполагат с подходящ опит и професионален екип. Според данните на Himalayan Database, от 2011 г. насам 61% от алпинистите, преминали над Базовия лагер, са стъпили на върха. Водещи международни оператори редовно постигат почти 100% успеваемост на своите клиенти. Експертите обаче предупреждават, че прекомерното разчитане на водач без лична подготовка често води до фатални инциденти.

Тенденции в цените през 2026 г.

През настоящия сезон се наблюдава продължаващо поскъпване, макар и без резки скокове при повечето услуги. Основен фактор в Непал е увеличението на разходите за труд – шерпите получават по-високи заплати и по-добри застраховки, след като преминат сертификация от IFMGA (Международна федерация на асоциациите на планинските водачи). Същевременно правителството на Непал увеличи таксата за разрешително (пермит) с 5000 долара.

В Тибет цените за международни оператори бележат ръст от 22%, което се дължи на инфлацията и засиленото търсене. На пазара се появяват и нови екстремно скъпи услуги, като например „едноседмично изкачване“, включващо използването на ксенонов газ за по-бърза аклиматизация.

Подробна разбивка на разходите

Експедицията до Еверест включва няколко основни финансови пера:

1. Пътуване и логистика ($500 – $10,125)

Самолетни билети: Международните полети варират значително, като цените се влияят от пазарните условия и геополитическото напрежение в региона.

Транспорт в Непал: Вътрешните полети до Лукла или Намче Базар струват няколкостотин долара. Алтернативата е многодневен преход от Джири за спестяване на средства.

Престой в „чайните“: Цените за нощувка и храна по пътя към Базовия лагер се повишиха. Един ден престой струва между 30 и 125 долара на човек.

Товари: Наемането на якове или носачи е задължително за преноса на оборудване, като цените започват от $25–$40 на ден.

2. Разрешителни и административни такси ($9,950 – $27,500)

Разрешителното е ключов разход, който финансира спасителните екипи, поддръжката на маршрутите и екологичните инициативи.

Непал: Таксата за пролетния сезон вече е $15,000 на човек. Към нея се добавят такса за местна агенция ($3,500), депозит за боклук ($4,000) и разходи за офицер за връзка ($5,000).

Задължителен водач: В Непал е в сила изискване всеки чужденец да наеме местен шерпа, което добавя минимум $5,000 към общата сума.

Властите и от двете страни на върха затягат контрола върху незаконните изкачвания. Липсата на разрешително води до незабавно депортиране и дългогодишни забрани за посещение на страната. В днешни условия е практически невъзможно да се организира легално и безопасно изкачване за сума под 10 000 долара.