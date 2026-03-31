Видео с военен хеликоптер над имението на Кид Рок предизвика разследване в САЩ

А мериканската армия е започнала разследване на видео, което показва как военен хеликоптер AH‑64 Apache лети ниско над района около дома на певеца Кид Рок в Нашвил, съобщи говорител на армията, цитиран от POLITICO .

Две видеа, публикувани от Кид Рок в социалните мрежи в събота, показват как кънтри рок изпълнителят аплодира и отдава чест на хеликоптера, който се доближава до неговия външен басейн, преди да отлети.

Майор Монтрел Ръсел, говорител на армията, заяви, че е започната административна проверка "за оценка на мисията и за проверка на съответствието с регулациите и изискванията за въздушното пространство". Армията ще предприеме "подходящи действия", ако бъдат установени нарушения.

"Армията е запозната с видео, което циркулира онлайн и което изглежда показва хеликоптери AH-64 Apache, действащи в близост до частен имот в района на Нашвил", каза Ръсел. "Военните пилоти трябва да спазват строги стандарти за безопасност, професионализъм и установени правила за полети."

Мениджърът на Кид Рок не е отговорил на молба за коментар.

Певецът, чието истинско име е Робърт Ричи, от години подкрепя президента Доналд Тръмп и е близък до движението MAGA. Той е участвал на Републиканската национална конвенция през 2024 г., както и на събитие на Turning Point USA - алтернативно шоу по време на Супербоул 2026.

В публикацията си в X в събота Kid Rock написа: "Това е ниво на уважение, което губернатора на Калифорния никога няма да познава. Бог да благослови Америка и всички, които са дали живота си за нейната защита."

The U.S. Army has launched a formal investigation after two AH-64 Apache attack helicopters were spotted flying unusually low near Kid Rock’s residence (nicknamed the “Southern White House”) in Whites Creek, just outside Nashville.



Говорител на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм реагира кратко: "Разхищение, измами, злоупотреби!"

Двамата имат предишни конфликти, включително публикации в социалните мрежи, в които Нюсъм заяви, че "забранява" на певеца да посещава Калифорния след участие във видео с министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши.

Кид Рок също така за кратко обмисляше кандидатура за Сената през 2017 г., като дори стартира кампания, но по-късно определи инициативата като "шега".