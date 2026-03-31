Видео с военен хеликоптер над имението на Кид Рок предизвика разследване в САЩ

Пентагонът проверява мисията и спазването на авиационните регулации

31 март 2026, 11:15
А мериканската армия е започнала разследване на видео, което показва как военен хеликоптер AH‑64 Apache лети ниско над района около дома на певеца Кид Рок в Нашвил, съобщи говорител на армията, цитиран от POLITICO.

Две видеа, публикувани от Кид Рок в социалните мрежи в събота, показват как кънтри рок изпълнителят аплодира и отдава чест на хеликоптера, който се доближава до неговия външен басейн, преди да отлети.

Майор Монтрел Ръсел, говорител на армията, заяви, че е започната административна проверка "за оценка на мисията и за проверка на съответствието с регулациите и изискванията за въздушното пространство". Армията ще предприеме "подходящи действия", ако бъдат установени нарушения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Армията е запозната с видео, което циркулира онлайн и което изглежда показва хеликоптери AH-64 Apache, действащи в близост до частен имот в района на Нашвил", каза Ръсел. "Военните пилоти трябва да спазват строги стандарти за безопасност, професионализъм и установени правила за полети."

Мениджърът на Кид Рок не е отговорил на молба за коментар.

Певецът, чието истинско име е Робърт Ричи, от години подкрепя президента Доналд Тръмп и е близък до движението MAGA. Той е участвал на Републиканската национална конвенция през 2024 г., както и на събитие на Turning Point USA - алтернативно шоу по време на Супербоул 2026.

В публикацията си в X в събота Kid Rock написа: "Това е ниво на уважение, което губернатора на Калифорния никога няма да познава. Бог да благослови Америка и всички, които са дали живота си за нейната защита."

Говорител на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм реагира кратко: "Разхищение, измами, злоупотреби!"

Двамата имат предишни конфликти, включително публикации в социалните мрежи, в които Нюсъм заяви, че "забранява" на певеца да посещава Калифорния след участие във видео с министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши.

Кид Рок също така за кратко обмисляше кандидатура за Сената през 2017 г., като дори стартира кампания, но по-късно определи инициативата като "шега".

Източник: POLITICO    
