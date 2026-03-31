Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

31 март 2026, 06:30
Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

Болницата Бяла Слатина спря приема на пациенти с морбили, пращат заразените в Плевен

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса

П рез нощта облачността над по-голямата част страната ще е значителна и на отделни места, главно в източната половина, ще има валежи от дъжд. Над югозападните и северозападните райони облачността ще е разкъсана. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, малко по-високи в югоизточните райони и по Черноморието, в София – около 1°.

Във вторник, след временно спиране на валежите и по-съществено разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг отново ще се увеличи и ще завали дъжд. Без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде времето в Северна България. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 11°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, още малко ще се понижи.

Над планините облачността ще е значителна. След обяд от юг ще започнат валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около -2°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, по южното крайбрежие в следобедните часове с валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има по Северното Черноморие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 31 март Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 11 мин. и залязва в 19 ч. и 51 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 40 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 20 мин. и изгрява в 18 ч. и 22 мин. Фаза на Луната: два дни преди пълнолуние.

В сряда сутринта валежите отново временно ще спрат, но ще се задържи облачно. След обяд от юг ще завали дъжд, в планините над 1200 метра – сняг. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта срещу четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са в Южна България и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще проникне малко по-студен въздух и в по-ниските планински райони – над около 700-800 метра дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг.

В четвъртък след обяд валежите ще отслабнат, в много райони и ще спират. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 10° и 15°, по-ниски във високите полета в Западна България и Предбалкана.

Източник: НИМХ    
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Нетаняху: Изпълнихме повече от половината от военните си цели в Иран

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Високите цени на горивата увеличават търсенето на употребявани EV

Тръмп: Куба е следващата
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Руски петролен танкер достигна Куба

Русия счита за свой дълг да се намеси

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Белият дом: Иран говори друго в преговорите

Тръмп обмисля да поиска арабските държави да платят за войната

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Асоциацията за граждански права в Израел подаде петиция до Върховния съд на страната, изисквайки отмяна на закона

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Шмигал отбеляза, че Украйна вече има успешен опит в сътрудничеството с „Уестигхаус“

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Тя подчерта, че България помни времената на комунизма

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Дамаск се опитва да остане настрани от регионалната война

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Нападателят е бил задържан след стрелбата

Гюров и Зеленски подписаха десетгодишно споразумение за отбрана

Премиерът беше категоричен, че България ще бъде партньор на Украйна

Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Това става след атаки срещу енергийната инфраструктура

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

Финландия издигна изтребител Ф-18

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

Тя е четвъртата от началото на войната в Близкия изток

Хиперреалистичните кукли: Терапия за милиони или странно хоби?

Отвъд стряскащия им вид, „reborn“ бебетата се превръщат в глобална индустрия за 630 милиона долара, помагайки при деменция, загуба и психични травми

Историята зад тайните вокали на Памела Андерсън в „Loverboy“ на Марая Кери

Памела Андерсън е тайната беквокалистка в хита „Loverboy“ на Марая Кери от 2001 г. Песента бележи труден период за певицата заради скандал със семпъл, използван от Джей Ло, и намесата на бившия ѝ съпруг Томи Мотола, но днес Марая я обожава

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

Започнаха брачните игри на глухарите

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

Нумерологична прогноза за 31 март, вторник

Зимна приказка през март: Кристина Нгуен се покри в планината

Германия се измъчи, но постигна късна победа срещу Гана

Александър Димитров: Изписаха се глупости, всеки трябва да е доволен!

Скрит манастирски двор в сърцето на Рим пази бурното си минало, изписано по стените (СНИМКИ)

Какво трябва да знаем за подновения конфликт между Израел и „Хизбула“ в Ливан

