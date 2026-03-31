Арестуваха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро

А рестуваха 33-годишен мъж, откраднал чанта с 15 000 евро от складово помещение в София. Той е с повдигнати обвинения, съобщават от Софийската районна прокуратура.

Арестуваха рецидивист за кражба на голяма сума пари от офис на фирма

По обвинението в кражба, което му е повдигнато, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 8 години.

По искане на прокуратурата Софийският районен съд му е наложил най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Тя подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

