Задържаха двама мъже за побой над съпругите им във Великотърновско

Д вама мъже, нанесли побой на жените, с които живеят, са задържани от полицията в Свищов и Елена, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
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Около 20:30 ч. в понеделник жителка на Свищов потърсила помощ в полицията. Тя съобщила, че мъжът, с когото живее на семейни начала, ѝ е нанесъл побой.
След намесата на полицейските служители мъжът е задържан за срок до 24 часа.
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По аналогичен случай работят и служители на Районното управление в Елена.
По случаите са образувани досъдебни производства.