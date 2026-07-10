Тир мина през мантинела и удари две коли в насрещното на АМ "Тракия"

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Т ежка катастрофа стана на 311-ия километър на автомагистрала "Тракия".

♬ оригинален звук - Vesti.bg @vesti.bg Тежка катастрофа стана на 311-ия километър на магистрала „Тракия“, след като ТИР премина през мантинелата в насрещното и блъсна две коли. По първоначални данни има един загинал и двама ранени, за които е изпратена въздушна линейка, а трафикът се пренасочва през стария път Карнобат - Айтос - Бургас поради 8-километрово задръстване. #МагистралаТракия #Катастрофа #ПТП #Трафик #fyp

Тир с бургаска регистрация, движещ се в посока към София, премина през мантинелата, навлезе в насрещното пътно платно и блъсна два леки автомобила, в които е имало трима души.

Източник: Веселин Добрев / Facebook

По първоначални данни е загинал един човек, който още е затиснат в купето на автомобила, а двама са ранени. За тях е изпратена въздушна линейка.

Към момента трафикът по "Тракия" се пренасочва и в двете посоки през стария път Карнобат - Айтос - Бургас.

Източник: БГНЕС

В района на произшествието се е образувало сериозно задръстване, като колоната от автомобили вероятно е достигнала около 8 километра.

Областната администрация в Ямбол активира системата BG-ALERT заради тежката катастрофа.