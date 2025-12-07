Опозицията с остри критики и срещу обновения проект на Бюджет 2026

Телефонна измама с нов сценарий набира скорост у нас, все повече потърпевши

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

Н овият бюджет за 2026 влиза в парламента другата седмица, но опозицията вече излезе с остри критики - определиха го като „катастрофален”.

Политически реакции за Бюджет 2026 (ОБЗОР)

От ПП-ДБ продължават да са мнение, че тази план-сметка не е добър вариант за страната ни, а увеличението на данъци и осигуровки се отлага са следващите години. Те ще предложат промени между първо и второ четене. Но е ясно, че от коалицията по-скоро настояват за оставка на правителството.

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев от ГЕРБ-СДС заяви, че нямат намерение данъците и осигуровките да се увеличават и са успели да изпълнят всички искания на протестиращите, предаде NOVA.

Планът е Бюджетът да бъде приет в комисия още във вторник и да се гласува на първо четене още тази седмица. Идеята е до Коледа да имаме нов бюджет.

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

Мартин Димитров от ПП-ДБ заяви, че „този вариант на бюджета продължава да води България към катастрофа, а увеличението на данъците и осигуровките просто се отлага за 2027 г. и 2026 г.”

Той допълни, че безразборното харчене продължава. Като допълни, че не правят никакви смислени реформи за намаляване на разходите.

„Този път ни води стъпка по стъпка към катастрофа”, заяви още депутатът.

Цончо Ганев от „Възраждане” определи държавната план-сметка като „бюджета на трайното обедняване и на дълговото задлъжняване”.

„Влизаме в гръцкия сценарий, както те влязоха в еврозоната с фалшиви данни с дългова криза, така влизаме и ние. 20% от този бюджет е на кредити. Имаме нови кредити в размер на 21 милиарда лева”, каза още той.