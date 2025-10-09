България

На първо четене: Приеха продажбата на активите на "Лукойл" да става само след одобрение на ДАНС и МС

Предложението беше записано в закона за насърчаване на инвестициите и се превърна в първа точка от дневния ред на депутатите

9 октомври 2025, 12:29
Д епутатите приеха на първо четене продажбата на активите на руската компания "Лукойл" да се случва само след одобрението на Държавната агенция "Национална сигурност" и Министерския съвет.

Предложението дойде от партиите в управлението и "ДПС-Ново начало". Точката беше вкарана като извънредна, след като вчера текстовете бяха приети отново на извънредно съвместно заседание на комисиите по енергетика и икономика. То беше записано в закона за насърчаване на инвестициите и се превърна в първа точка от дневния ред на депутатите.

Промените срещнаха сериозна критика от страна на опозицията.

Част от тях заподозряха, че тези реформи се правят, за да бъдат обслужвани лични интереси. Вносителите контрираха, че контролът на ДАНС е застраховка при подобни сделки

Още преди началото на дебатите част от вносителите на новите правила за продажба на "Лукойл" защитиха предложенията си.

"Ако този проектозакон стане факт, ако собствениците на "Лукойл" решат да го продават, ДАНС и МС ще могат да проверят купувачите. Това е застраховка. Казвам, ако решат. Никой не ги принуждава", отбеляза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. 

"Ние преживяхме времето, когато плащахме по левче за дизел и бензин по времето на Асен Василев. Когато мутрите от ПП-ДБ управляваха. Мафиотите, които направиха приватизацията, които презастроиха Черноморието и дадоха концесиите на Златни пясъци", допълни той. 

"Решено е, четирите партии вкарват това нещо. Ако има такава сделка, трябва да защитим хората, които бяха ограбвани 4 години от ПП-ДБ с високите цени на горивата", заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

От опозицията контраатакуваха.

"В момента има механизъм по който държавата може да направи скрининг на всеки чуждестранен инвеститор. Това което се прави в момента, е Пеевски еднолично чрез ДАНС да държи този контрол", каза председателят на ПП-ДБ Асен Василев, цитиран от NOVA.

Искра Михайлова от "Възраждане" определи проектозаконът като безобразие. "Как можахте да вкарате тази точка, обслужвате интересите на Пеевски".

И дебатите се превърнаха в сцена за взаимни обвинения.

"Колеги, няма съмнение за какво става дума кои сега ще излязат и ще късат ризите в подкрепа на руския "Лукойл". Всички много добре помним кой се опитваше да продаде "Лукойл" - Кирил Петков и Николай Денков като премиерстващ", коменитра Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало".

Депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов каза, че изложението на Анастасов е да измести фокуса. 

"Целият процес се измества през ДАНС и един човек - Деньо Денев. Целият процес трябва да започва от Денев, вместо от Министерския съвет", смята той.

Източник: NOVA    
