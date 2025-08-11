България

"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?

Как сделката би разместила пластовете в енергийния сектор?

11 август 2025, 10:23
С делката за продажбата на рафинерията в Бургас е на финалната права. "Лукойл" води преговори с азербайджанската държавна компания "Сокар". Това съобщи "24 часа".

От компанията отказаха коментар.

От руската фирма започнаха да търсят купувач преди повече от две години, а развръзката на тази сага се очаква скоро, твърдят източници, запознати с процеса. В началото на 2025 г. стана ясно, че има поне 7 кандидата. Офертата на "Сокар" обаче се е оказала най-приемлива за "Лукойл".

Икономистът и финансов анализатор Преслав Райков посочи пред NOVA, че сделката върви от поне две години.

"Имаше различни кандидатури, включително от Казахстан. Стратегията на Азербайджан е доста агресивна в региона, има желание за придобиване и на други активи - в Италия и Турция. С оглед на ембаргото върху руските петролни продукти налага завъртане на играчите. Баку постигна споразумение с Ереван, което е голяма индикация за заявка за разширяване. За България "Лукойл" е стратегически ключов актив от световна класа. Оперирането му от подобен участник е много важно, за да не се съсипе. Икономиката е политика", коментира той.   

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива отбеляза, че присъствието на азербайджанската компания в българската рафинерия би било позитивна новина.

"Надявам се бизнесът да стане по-лесен за всички участници в него. Цените на горивата няма как да бъдат повлияни, защото не се регулират от вътрешни фактори, а от международните пазари. У нас има огромна конкуренция - както между големите, така и между малките бензиностанции, тъй като общо те са над 4000. Няма как да има драстично покачване на цените на горивата, международните пазари не предполагат такива условия", заяви Хаджидимитров. 

Дефицитът на биодобавката към бензина

"Това е регионален проблем, не само български. Всички знаеха откога еврорегламентът влиза в сила. Около 70 млн. тона са необходими за блендиране на необходимото количество биоетанол за блендиране на добавката Е10. Наказанията за тези, които не го правят, са огромни - стойността на акта е около 50 000 лева. Няма как цените да бъдат повлияни от това, още повече, че на международните пазари цените на петрола са стабилни", обясни Преслав Райков.

Източник: 24 Часа, NOVA    
Лукойл Бургас продажба Азербайджан
