Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шести вот на недоверие тази седмица

Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

Ще спрат ли валежите? С какво време започва новата седмица

Тристранният съвет обсъжда новата версия на бюджета за 2026 г.

Евакуират още моряци от заседналия край Ахтопол танкер, защо трима остават

П равителството се изправя срещу шестия вот на недоверие. Той беше внесен в петък от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ с мотив провал в икономическата политика на правителството.

До тук се стигна след мащабни протести в цялата страна.

По Конституция вотът трябва да влезе за обсъждане в пленарната зала не по-късно от 7 дни след неговото внасяне.

Според предварителните парламентарните нагласи със сигурност „за“ ще гласуват вносителите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ – сумарно техните гласове са 62. Ако добавим и тези на "Възраждане" и "Величие" се получават общо 105 народни представители.

Не е ясно как ще гласуват четиримата независими депутати, но и с техните гласове не могат да се съберат необходимите 121 гласа.