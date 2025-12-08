България

Последно сбогом с автора на "Една българска роза" Найден Вълчев

Поклонението ще бъде в столичния храм „Света София“

8 декември 2025
Последно сбогом с автора на "Една българска роза" Найден Вълчев
Източник: БТА

П оклонението пред поета Найден Вълчев ще бъде днес, 8 декември, от 11 часа в столичния храм „Света София“, съобщи на БТА неговият внук Филип Вълчев.

Авторът на текста на популярната през 70-те години на 20-и век песен „Една българска розa" почина на 98-годишна възраст на 3 декември. 

Отиде си поетът Найден Вълчев, автор на "Една българска роза"

Съюзът на българските писатели го нарича доайенът на поетите днес. 

Българският поет, писател и преводач Найден Вълчев е роден на 30 август 1927 г. в с. Брестница, община Ябланица, в семейство на учител. Основното си образование завършва в родното си село, а средното - в  Плевенската мъжка гимназия, където прави и първите си поетически опити. През 1951 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", но не практикува професията си, защото се отдава на литературата. 

За първи път публикува свои творби във в. „Лост“  през 1946 г. По време на следването си е член на литературния кръжок „Васил Воденичарски“. Докато е в казармата пише стихове, посветени на войнишкото всекидневие, които издава в първата си стихосбирка „На южната граница“, която излиза през 1953 г. 

През периода 1954 - 1955 г. работи като редактор в сп. „Български воин“ и  в. „Народна армия“, от 1956 г. до 1983 г. - в сп. „Септември", от 1983 г. до 1988 г. - в сп. „Съвременник", а от 1988 г. до 1989 г.  е главен редактор на сп. „Дарители". От 1996 г. до 1997 г. е културно аташе в посолството на България в Минск, Беларус. Найден Вълчев е бил член на Съюза на българските писатели, а през 1983 г. е избран за председател на секция „Поезия" на съюза. 

Източник: БТА    
