Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Е динодушно Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване. Това съобщиха след края на заседанието Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК) и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Преди началото на заседанието социалният министър Борислав Гуцанов обяви, че в план-сметката на ДОО за 2026 г. се запазват социалните разходи. А президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изрази някои резерви.

Министерството на финансите публикува вече на своята страница основните параметри на преработената план-сметка на държавата за следващата година.

По отношение на ДОО се предвижда

от 1 януари 2027 г. да се увеличава осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с един процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с два процентни пункта.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, а максималният за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. - на 2505 евро и за 2028 г. - на 2659 евро.

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще стане 620,20 евро, предвижда правителството. Догодина ще се запази политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.

По думите на Димитър Манолов проектобюджетът на ДОО е бил приет с "всички скърцания на зъби“. За пореден път, по думите му, е било обещано, че следващия път разговорите ще започнат по-рано, но според него и тогава ще е по същия начин.

Големият въпрос е, подчерта президентът на КТ „Подкрепа“, е защо трябваше да се стигне до тук – защото не си говорим навреме".

"Идеята, че могат да бъдат извивани ръце винаги и по всякакви въпроси, се оказа, че май не работи толкова добре, колкото някой си мисли", допълни той.

Мария Минчева посочи, че в бюджета за догодина няма да има вдигане на пенсионната вноска. За тях работата предстояла.

"Искаме да знаем, когато променяме различни параметри, ключови за цялата система, как ще се отрази това в един дългосрочен период. За нас е важно, когато на един работник се удържа осигуровка, част от нея отива в ДОО, друга в пенсионните фондове, има и трети стълб на доброволно пенсионно осигуряване, ние искаме да гледаме в комплект трите стълба всички мерки как да развиват тази система, как тя да работи за всички нас", изтъкна Минчева.

"Увеличаването на пенсионната вноска през 2027 г. и 2028 г., както е разписано в тригодишната прогноза, е въпрос на дебат който ще водим, когато се представи пътната карта", изтъкна зам.-председателят а БСК.

"Трябва да има политическо съгласие и визия как вървим напред, т.е. неправилно е само да се съгласяваме само по отношение на процент на осигурително вноска, защото напрежението ще продължи да расте с годините, хората ще кажат, че внасят повече осигуровки, но какво получаваме срещу тях", разясни Мария Минчева.