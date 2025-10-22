Свят

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Унгария е успяла да изключи от пакета всички мерки, които "биха противоречали на националния интерес"

22 октомври 2025, 21:30
Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия
Източник: EPA/БГНЕС

У нгарският външен министър Петер Сийярто отрече слуховете, че Будапеща планира да блокира 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, предава "Укринформ".

"Нямаме план да го блокираме", каза Сийярто. Той добави, че Унгария е успяла да изключи от пакета всички мерки, които "биха противоречали на националния интерес".

Унгария и Словакия спряха новите санкции срещу Русия

В същото време, на въпрос дали е допринесъл за дискусията за следващия кръг от санкции срещу Русия, Сийярто отговори: "Не допринасям за луди неща.

Той заяви, че политиката на ЕС за санкции се е провалила, защото войната на Русия срещу Украйна продължава.

Унгария блокира санкции на ЕС срещу руския патриарх Кирил

Две държави-членки на ЕС – Словакия и Австрия, също отлагаха одобряването на 19-ия пакет от санкции срещу Русия. На 18 октомври Австрия обяви, че ще се съгласи с приемането на 19-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

Източник: Ukrinform    
Унгария Петер Сийярто Санкции срещу Русия ЕС
Последвайте ни
Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Момчето, обвинено за убийството в мол, остава в ареста

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Путин отговори с учение на стратегическите ядрени сили

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 15 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 13 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 15 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 16 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

България Преди 1 час

При гласуването 10 народни представители бяха "за", един - "против" и четирима се въздържаха

Картата за градския транспорт в София става дигитална

Картата за градския транспорт в София става дигитална

България Преди 1 час

Според експерти, това е правилна, но закъсняла стъпка в модернизацията на градския ни транспорт

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"

Свят Преди 4 часа

Украйна се стреми през следващата година да придобие шведски изтребители "Грипен"

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Новото попълнение Радостина дебютира за Завоевателите

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Свят Преди 4 часа

Киър Стармър посрещна лично българския премиер

НКЖИ уволни 9 от 15-те свои служители, крали ябълки

НКЖИ уволни 9 от 15-те свои служители, крали ябълки

България Преди 4 часа

Вецков: Подобни действия нямат място в нашето предприятие

„Възраждане“ защити Вучич в Европейския парламент

„Възраждане“ защити Вучич в Европейския парламент

Свят Преди 4 часа

Костадин Костадинов: България е слаба държава

Много сигнали и обвинения за фалшиви евро в България

Много сигнали и обвинения за фалшиви евро в България

България Преди 4 часа

При единия от случаите е задържано едно лице след информация

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

"Лошите момчета", които могат да провалят срещата на върха на ЕС

Свят Преди 5 часа

Какво ще правите, когато ви наложат вето?

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Европейските депутати обсъдиха върховенството на закона в България

Свят Преди 5 часа

Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

Обвиниха строители, измамили хора със стотици хиляди

България Преди 6 часа

За схемата разказа журналистът Вероника Симеонова

<p>Истинската история зад хоръра &bdquo;Хелоуин&ldquo;</p>

Истинската история зад „Хелоуин“: Смразяващият поглед на 12-годишно момче вдъхновил Майкъл Майърс

Любопитно Преди 6 часа

Джон Карпентър се вдъхновил от един пациент, който срещнал по време на посещение в психиатрична болница

Евроюст: Уредените тенис мачове са координирани от България

Евроюст: Уредените тенис мачове са координирани от България

Свят Преди 6 часа

Девет заподозрени са арестувани във Франция, четирима в България и по един в Испания и Румъния

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

КЗК, КЗП, КРС и „Активни потребители“ обединяват усилия за защита на потребителите по време на „Черен петък“

България Преди 6 часа

Целта е защита на потребителите и недопускане на нелоялни търговски практики, които засягат и конкурентните отношения

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

България Преди 6 часа

Според Радев така се нарушава разделението на властите

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

От Porsche 911 до Aurus: Какви луксозни коли карат държавниците?

Свят Преди 7 часа

Държавниците по света обичайно се возят в черни бронирани лимузини

Всичко от днес

От мрежата

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Новите якета за есен 2025: какво да изберем и защо

Edna.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Късна драма донесе точка за Аркадаг срещу Ал Ахли Доха

Gong.bg

Домът на футбола (22.10.2025)

Gong.bg

16-годишно момиче почина пред нощен бар в Атина

Nova.bg

Съдът остави в ареста 15-годишния, обвинен за убийството на свой връстник в столичен мол

Nova.bg