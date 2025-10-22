Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

У нгарският външен министър Петер Сийярто отрече слуховете, че Будапеща планира да блокира 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия, предава "Укринформ".

"Нямаме план да го блокираме", каза Сийярто. Той добави, че Унгария е успяла да изключи от пакета всички мерки, които "биха противоречали на националния интерес".

Унгария и Словакия спряха новите санкции срещу Русия

В същото време, на въпрос дали е допринесъл за дискусията за следващия кръг от санкции срещу Русия, Сийярто отговори: "Не допринасям за луди неща.

Той заяви, че политиката на ЕС за санкции се е провалила, защото войната на Русия срещу Украйна продължава.

Унгария блокира санкции на ЕС срещу руския патриарх Кирил

Две държави-членки на ЕС – Словакия и Австрия, също отлагаха одобряването на 19-ия пакет от санкции срещу Русия. На 18 октомври Австрия обяви, че ще се съгласи с приемането на 19-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.