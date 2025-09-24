ПП: АЛДЕ иска спиране на еврофондовете за България заради казуса с кмета на Варна

С лед решението на Софийския апелативен съд от снощи кметът на Варна Благомир Коцев да остане в ареста, последваха остри политически реакции в парламента, предаде NOVA.

От „Продължаваме Промяната” обявиха, че от групата на Алианс на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), от която те са част в европарламента, са поискали спиране на еврофондовете за България.

„Снощи станахме свидетели на поредното безобразие в българската правосъдна система и ако гражданите си мислят, че не ги засяга това, което стана ясно в късните часове на нощта е , че от АЛДЕ са поискали спиране на еврофондовете за България. Заради кефа на голямото Д 6 млрд. евро няма да стигнат до гражданите и фирмите”, заяви председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев.