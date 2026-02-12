България

Валежи от дъжд ни чакат в четвъртък, необичайно топло през уикенда

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

12 февруари 2026, 06:30
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Нови данни от разследването и ключови въпроси без отговор
Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени

Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени
Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров
Хванаха старша полицайка с 2,3 килограма кокаин на „Капитан Андреево“

Хванаха старша полицайка с 2,3 килограма кокаин на „Капитан Андреево“
Манипулирани ли са записите от хижа

Манипулирани ли са записите от хижа "Петрохан"
По случая

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник
МОН проверява училище във връзка със случая

МОН проверява училище във връзка със случая "Петрохан"
Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

П рез нощта облачността от югозапад ще се увеличи и след полунощ в Южна България ще завали дъжд, по-значителен в Родопите. В Източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 0°. Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще бъде значително по-ниско от средното за месеца.

В четвъртък в по-голямата част от Южна България, а след обяд в Източна ще има валежи от дъжд. През деня облачността, главно над Западна и Централна България, временно ще се разкъса. В Източна България и по долината на Струма ще духа слаб до умерен южен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 10°. През нощта срещу петък валежите и в Източна България ще спрат, но от югозапад ще започнат нови, които след полунощ ще обхванат Южна България.

В планините ще има значителна облачност. Ще вали дъжд, над около 2000 метра – сняг. По-значителни ще са валежите в Родопите, Странджа, Сакар и Източна Стара планина. След обяд валежите в масивите от Западна и Централна България временно ще спрат. Ще духа слаб и умерен южен вятър, който в следобедните часове временно ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието ще бъде предимно облачно, след обяд с валежи, които към края на деня от юг ще започнат да спират. Ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 28 мин. и залязва в 17 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 26 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 18 мин. и залязва в 12 ч. и 36 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

В петък ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област и в централните райони от страната. Вятърът временно ще се ориентира северозапад и в Дунавската равнина ще се усили до умерен. Минималните температури ще са без особена промяна, дневните слабо ще се понижат и максималните ще са между 4° и 9°, в югоизточните райони до около 12°.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и вечерта отново ще завали дъжд. Ще е топло за средата на февруари с максимални температури предимно между 12° и 17°. През нощта срещу неделя ще се усили южният вятър, особено в югоизточната половина от страната и по северните склонове на планините.

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Нови данни от разследването и ключови въпроси без отговор

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земетресение край Хасково

Земетресение край Хасково

България Преди 5 минути

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Свят Преди 18 минути

Той описа членството в ЕС като гаранция за сигурност за Украйна, подчертавайки нуждата на конкретни подробности и фиксиран срок

<p>Защо &bdquo;изяждаме&ldquo; чувствата си и как да го преодолеем</p>

Защо „изяждаме“ чувствата си и как да го преодолеем

Любопитно Преди 1 час

В моменти на психологическо претоварване храната престава да изпълнява физическа функция и придобива емоционална, като постепенно създава порочен кръг

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Свят Преди 1 час

Открит в крепост в Източна Хърватия, трупът е бил ексхумиран, обезглавен и погребан повторно с лицето надолу

Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

Свят Преди 1 час

Няма "ясен отговор" защо жилищният комплекс не се използва

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Свят Преди 9 часа

Ван дер Бийк разкри през 2024 г., че е диагностициран с рак на дебелото черво

Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Свят Преди 9 часа

Нетаняху е подчертал, че сигурността на Израел е приоритет

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

Свят Преди 10 часа

ФАА предупреди за възможно "използване на смъртоносна сила"

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Руснаците имат една формулировка, ние имаме друга, американците имат трета

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

България Преди 11 часа

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

България Преди 12 часа

Отменени бяха пътническите влакове по направленията Мездра – Монтана и Берковица – Мездра

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

България Преди 12 часа

Той беше подсъдим за блудство и убийство в изборната нощ през 2024 г.

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

България Преди 12 часа

Днешното решение се основава на положителната оценка на Европейската комисия за националните инвестиционни планове

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

България Преди 14 часа

На пострадалата са причинени кръвонасядане на ушна мида и оток в областта на челото

.

Случаят „Петрохан“: Баба и дядо подали сигнал за риск, после го оттеглили

България Преди 14 часа

ДАЗД извършила проверка в хижата, въпреки че сигналът бил оттеглен още същия ден

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

България Преди 15 часа

Той я нарече „секретарка“ на президента Румен Радев

Всичко от днес

От мрежата

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 12 февруари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 12 февруари, четвъртък

Edna.bg

Левски дебне още един играч на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Време е за жребий! Стават ясни съперниците на България в Лига на нациите

Gong.bg

Любопитни факти за Зимната олимпиада в Милано-Кортина и спортовете в нея

Nova.bg

Кой е мъжът, подал първия сигнал за убитите мъже до хижата край „Петрохан”

Nova.bg