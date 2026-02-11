Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

В позиция пред NOVA директорът на „Столичен автотранспорт” е категоричен, че няма причина да подава оставка, както и че решенията за поръчката на автобусите са съгласувани с общинския съвет.

Терзиев: Поисках оставката на директора на „Столичен автотранспорт“

„Аз не считам, че директорът вече може да изпълнява тази си функция. На първо място - остарял парк, на второ място - служители, които липсват, увеличението на заплатите не доведе до резултат, обществените поръчки се провалиха, включително със скандали”, смята зам.-кмет в сектор „Транспорт и градска мобилност", гр. София, Виктор Чаушев.

Припомняме, че вчера кметът на София Васил Терзиев обяви във Фейсбук, че е поискал оставката на Чаушев.