Румен Христов: Не е имало политически чадър над прокурорския син

Депутатът от ГЕРБ-СДС коментира ареста на Васил Михайлов, работата на парламента и мерките срещу високите цени

23 май 2026, 12:49

„Категорично не е имало политически чадър над прокурорския син.“ Това заяви пред NOVA депутатът от ГЕРБ-СДС Румен Христов по повод задържането на Васил Михайлов.

По думите му издирването на Михайлов е било затруднено, тъй като той е разполагал с мрежа от хора, които са му помагали да се укрива.

„Процесът по издирване на човек, за който разбираме, че е имал цяла верига от помагачи, не е лесен. Мисля, че те стъпиха върху това, което беше свършено от Даниел Митов и полицията. Имаме едно надграждане. В това няма нищо лошо. Михайлов демонстрира едно самочувствие и в крайна сметка щракнаха белезниците. Темата е важна, защото престъпниците не бива да остават на свобода“, каза Христов.

За работата на парламента

Депутатът определи настоящата работа на Народното събрание като „скучна, но работеща“.

„Някои от нещата, които се случиха с правилника, можеха да бъдат избегнати и да не се получава това напрежение“, заяви той.

По повод предложените промени в правилника на парламента Христов коментира, че част от политическите сили са злоупотребявали с процедурите за реплики и дуплики.

„Ако върнем лентата назад в 51-вото Народно събрание, когато бяхме девет политически формации, някои от тях спекулираха с реплика от 20 секунди и бонус дуплика от 3 минути. Така го правеха по пет-шест пъти от парламентарна група. Това ограничение не е лошо“, каза той.

Според Христов трябва да се намери баланс между ефективността на парламента и възможността за достъп до информация и парламентарен контрол.

За победата на „Прогресивна България“

Румен Христов коментира и победата на Прогресивна България на изборите на 19 април.

„Това е впечатляващ резултат, но е и огромна отговорност. Подобно нещо не се е случвало от времето на СДС. На всяко българско правителство пожелавам успех, пожелавам го и на тях, защото успехите са за цяла България“, заяви депутатът.

„Трябва нов ВСС“

По отношение на съдебната реформа Христов беше категоричен, че е необходима смяна на Висш съдебен съвет.

„Тази реформа, изборът на нов ВСС, е нещо важно“, подчерта той.

Депутатът коментира и темата около Петьо Петров - Еврото

„Борисов вчера отговори и каза, че не познава Пепи Еврото. Аз също не съм го виждал. Нека тези, които се занимават с обследването, да дадат крайната оценка“, каза Христов.

Той допълни, че няма информация дали представители на ГЕРБ-СДС са лобирали в полза на Теодора Георгиева.

За Антикорупционната комисия и евросредствата

Христов заяви, че подкрепя създаването на нова Антикорупционна комисия.

„Вчера се случи така, че закъснях и не можах да гласувам. Искаме отново да бъде създадена най-малкото, защото се опитваме да получим над 200 милиона евро, които са важни за България в този момент“, заяви той.

По думите му законът се приема в ускорени срокове и вероятно няма да бъде „перфектен“, но впоследствие може да бъде подобрен.

„Важното е в момента да изпълним изискванията на ЕС и след това бихме могли да го доразвием“, каза Христов.

Мерки срещу високите цени

Депутатът коментира и подготвяните мерки срещу високите цени на храните.

„Аз винаги съм бил скептичен към администриране в условията на пазарна икономика, но мерки трябва да има, най-малкото защото светва лампичката на производителя, прекупвача и търговеца, че са наблюдавани“, заяви той.

Според него строгият контрол върху веригата на доставки е една от мерките, които могат да дадат резултат.

За победата на DARA на „Евровизия“

Румен Христов поздрави DARA за успеха ѝ на Евровизия.

„Горд съм с това, което постигна това младо момиче. Тя е много трудолюбив човек и показа на всички млади хора в България, че когато имаш желание и влагаш много труд, можеш да прославиш България по света“, каза той.

Според Христов София е най-подходящият домакин за бъдещо издание на конкурса заради инфраструктурата, хотелската база и транспортните връзки.

За наводненията във Великотърновско

По повод наводненията във Великотърновско след проливните дъждове депутатът заяви, че подобни ситуации показват нуждата от редовно почистване на речните корита.

„Не трябва да се допуска непочистване на корита, но това е една изненада от огромното количество дъжд“, коментира Христов.

Източник: NOVA    
