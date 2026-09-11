Голям пожар в Димовци, бедствено положение, активираха BG-Alert

Какво стои зад скандала с предполагаемото обучение на руски военни в България?

„Замръзнах от страх“: Жени разказват за сексуални посегателства по време на юмейхо терапия

Студен фронт връхлита България: Жълт код за бури, интензивни валежи и градушки в 13 области

Палежите на автомобили в София били за рекет на застрахователи

Б орбата с пожара, който гори в района на гурковското село Димовци, продължава и към този момент. В гасенето се включиха екипи на пожарната, военнослужещи, служители на МВР, горски служители, представители на местната власт, както и два военни хеликоптера AS 532 AL Cougar.

По предварителни данни няма пострадали хора и няма засегнати обитавани сгради. Има засегнати спомагателни постройки и необитаема сграда, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По информация на Община Гурково към момента са засегнати и над 300 дка иглостна гора.

Областният управител обясни, че на място работят над 10 екипа пожарникари. Те са от областите Стара Загора и Сливен.

„На терен са мобилизирани над 60 служители, осем пожарни автомобила, както и специализирана техника на горските стопанства в региона. В последните часове в действията по овладяване на огъня се включиха и два хеликоптера на Министерството на отбраната“, каза кметът на община Гурково Кънчо Папазов.

Източник: БТА

Очаква се тежка техника от „Мини Марица-изток“, с която ще бъдат направени необходимите просеки и ще бъде изграден защитен периметър, за да бъде населеното място напълно изолирано от пожара, посочи още Калоян Дамянов.

По-рано днес областният управител каза пред БТА, че е информирал кабинета на министър-председателя за ситуацията.

В населеното място е обявено частично бедствено положение, а областният управител на Стара Загора задейства системата BG-Alert.

Сигнал за пламъците е подаден в 12:51 часа.

Източник: БТА

Папазов съобщи, че пламъците са обхванали както земеделски площи, така и сгради в населеното място.

Екипи на полицията са преминали по домовете в селото и са извели хората още в първите минути след възникването на пожара.

Източник: БТА

Папазов отправи и призив към фирми и организации в района на община Гурково, които разполагат с водоноски или по-големи съдове за вода, да се включат в гасенето. По думите му именно подаването на вода в района би подпомогнало пожарните екипи да работят по-пълноценно.

На този етап няма необходимост от привличане на доброволци, посочи Папазов.