Повод за гордост! Божидар Саръбоюков спечели първото място на скок дължина на турнир във Франция

А тлет номер 1 на България за 2023-а година Божидар Саръбоюков спечели титлата на скок дължина на турнира по лека атлетика във френския град Мирамас.

Саръбоюков направи отлично състезание като в последния си опит се приземи на 8.19 метра, втори най-добър резултат в кариерата след скока му от 8.22 от 8 август 2023-а в Йерусалим (Израел). Това също е и рекорд на турнира.

Атлетът от Харманли показа добра форма със скокове от 8.00, 7.99, 8.01 и 8.19.

Bozhidar Saraboyukov 🇧🇬 lands a mark of 8.19m to win the men's Long Jump at the Meeting Miramas!



