Почина Джим Хайнс, първият атлет, бягал под 10 секунди на 100 метра

Д вукратният олимпийски шампион Джим Хайнс е починал на 76-годишна възраст, съобщи Световната атлетика, предаде БТА.

Saying farewell to a true legend. 1946 - 2023. 🖤



The first man to break the 10 seconds barrier in the 100m sprint, Jim Hines. pic.twitter.com/Om5tGJ6Nrq