Заразен с COVID-19 атлет спечели медал

Н оа Лайлс се състезава във финала на 200 метра за мъже на Олимпийските игри в Париж и спечели бронзовия медал, преди да разкрие, че се е състезавал с COVID-19.

Американецът, който спечели златото във финала на 100 метра при мъжете в неделя вечерта, каза, че е дал положителна проба във вторник, но е решил да се включи в състезанието в четвъртък вечерта.

Лайлс се опитваше да завърши дубъла на спринта, като спечели златни медали на 100 и 200 метра, но завърши трети, победен от Летсиле Тебого от Ботсвана и американския му съотборник Кени Беднарек.

Лайлс каза, че представянето му е “повлияно” от COVID-19, но е “горд” от усилията му да спечели бронз, след като тича на “90 до 95 процента” капацитет във финала на 200 метра.

Нищо не подсказваше, че Лайлс се бори с болестта си, когато излезе от тунела преди финала на 200 метра, където 27-годишният играч се опитваше да подражава на Юсейн Болт, който спечели златния медал за 100 и 200 метра на една и съща олимпиада.

Лайлс спечели драматичен финал на 100 метра в неделя вечер, печелейки злато с 0,005 сек, и когато влезе във финалния завой на Стад дьо Франс, изглеждаше, че може да повтори трика и да вземе още един златен медал.

Лайлс обаче не успя да намали разликата и вместо това Тебого спечели с 19,46 секунди, което го направи петият най-бърз за всички времена.

The fastest man in the world was cheated out of a gold medal today.

I don't blame Noah Lyles for running (and later collapsing) while sick with Covid.

What failed him is the system around him that should have protected him and all the other Olympic athletes.



Lyles even wore a… pic.twitter.com/fyFSVhsMxB