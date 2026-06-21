Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

Н америха тялото на изчезналата туристка в Пирин, съобщава NOVA.

Тя беше в неизвестност от събота. Следите на младата жена се губеха между заслон „Кончето“ и връх Вихрен.

Кметът на общината Стойчо Баненски, който участва в акцията, съобщи, че тя е паднала в скалиста местност от 400 метра височина.

Хеликоптерът на Военновъздушните сили "Кугар", който също се включи в издирването, ще пренесе тялото на жената до хижа "Вихрен".

Малко преди откриването ѝ спасителите намериха невредимо нейното куче.

В търсенето се включиха екипи на Планинската спасителна служба и хеликоптер на военновъздушните сили.

По публикуваните данни тя е тръгнала в събота сутринта от заслон „Кончето“ в посока връх Вихрен. Последният контакт с нея е бил около 15:00 часа, след което връзката е прекъснала и оттогава местонахождението ѝ остава неизвестно.

Жената е била придружавана от малкото си куче по време на прехода.