България

Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

Младата жена беше в неизвестност от събота

21 юни 2026, 17:27
Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин
Източник: iStock

Н америха тялото на изчезналата туристка в Пирин, съобщава NOVA.

Тя беше в неизвестност от събота. Следите на младата жена се губеха между заслон „Кончето“ и връх Вихрен. 

Кметът на общината Стойчо Баненски, който участва в акцията, съобщи, че тя е паднала в скалиста местност от 400 метра височина.

Хеликоптерът на Военновъздушните сили "Кугар", който също се включи в издирването, ще пренесе тялото на жената до хижа "Вихрен".

Малко преди откриването ѝ спасителите намериха невредимо нейното куче.

В търсенето се включиха екипи на Планинската спасителна служба и хеликоптер на военновъздушните сили.

По публикуваните данни тя е тръгнала в събота сутринта от заслон „Кончето“ в посока връх Вихрен. Последният контакт с нея е бил около 15:00 часа, след което връзката е прекъснала и оттогава местонахождението ѝ остава неизвестно.

Жената е била придружавана от малкото си куче по време на прехода.

Източник: NOVA  / БНР    
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Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

Трагичен край: Намериха тялото на изчезналата туристка в Пирин

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