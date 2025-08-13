Пореден ден военни и пожарникари се борят с големите пожари у нас

П ореден ден продължава борбата с големите пожари у нас. Най-тежка и през изминалия ден беше ситуацията около Сунгурларе, където се наложи евакуация на жителите на село Скала.

Вчера в битката с огнената стихия се включиха и военни от Ямбол. Работата на пожарните екипи е силно затруднена от силния вятър и високите температури, предава NOVA.

Продължава борбата и с пожарите над Сандански и Илинденци.

Стихията в Пирин навлезе в териториите и на природния парк, но благодарение на летателна техника беше спряно, поне временно, развитието на огъня.