И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско

Е кипажи на български вертолети „Кугър“ (AS-532 AL Cougar) и на американски вертолет „Блек Хоук“ (Black Hawk) продължават да помагат за гасенето на пожарите в област Бургас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Разрастването на пожара в района на село Сливово, област Бургас, наложи днес в 07:45 ч. и в 09:38 ч. в помощ за овладяване на огъня да бъдат изпратени два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от състава на 24-а авиобаза в Крумово.

Екипаж на американски вертолет Black Hawk от учебния полигон „Ново село“ се включи и днес в пожарогасенето край град Сунгурларе, благодарение на действията на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, в координация с българските Военновъздушни сили, посочват от министерството.

Мисията се провежда при спазване на всички мерки за безопасност и в тясна координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От Министерството на отбраната уверяват, че Българските Военновъздушни сили остават в готовност за продължаване на борбата с огъня от въздуха, да подпомагат логистично, както и с гориво чуждестранните екипажи, да участват в координирането на съвместните дейности и да подкрепят усилията на наземните екипи, доброволците и институциите в борбата с природните бедствия.

Местните власти в Сунгурларе съобщиха, че продължава борбата с пожара край града. Огънят все още не е напълно потушен. На терен работят девет пожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево. Очаква се днес в работата на терен да се включат и двата шведски самолета, както и два булдозера за прокарване на просеки.

В момента в землищата на селата Бероново, Славянци и Скала са активни четири огнища.

Бедственото положение в Сунгурларе остава в сила. В събота то бе обявено със заповед на кмета на община Сунгурларе в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево за неопределено време.

В района на тези населени места са изгорели над 10 000 декара смесена гора - иглолистна и широколистна, сухи треви и храсти. На помощ на пожарникарите са се притекли и земеделски производители с тежка техника. В неделя сутрин изпратеният на помощ военен хеликоптер "Кугър" от авиобаза "Крумово" извърши първите си курсове по гасене на пожара.

„В момента ситуацията е малко по-спокойна от вчерашния ден. Цяла нощ работихме и успяхме да загасим две огнища и фронт, който е в посока село Бероново и беше притеснително за нас”, посочи в ефира на NOVA директорът на пожарната в Бургас стaрши комисар Николай Николаев.

Той добави, че все още има огнища, които са опасни. Работата ще продължи както по земя с пожарна техника, така и по въздух.

„Очакваме още два самолета, които са от Швеция. Направена е организация. Имаме и обещан хеликоптер от Ново село, който да се включи в подкрепа за гасенето на пожарите”, заяви още старши комисар Николов.

Кметът на община Сунгурларе подчерта, че към момента няма нанесени материални щети.

„Не са засегнати жилищни сгради и постройки. Евакуираните хора пренощуваха в Дневния център за възрастни хора в Сунгурларе”, каза инж. Димитър Гавазов.

В събота 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци бяха евакуирани.

„Имаме готовност да върнем евакуираните в дома, ако бъдем убедени, че няма опасност за тях”, заяви инж. Гавазов.