И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско

Бедственото положение в Сунгурларе остава в сила

Обновена преди 45 минути / 10 август 2025, 09:38
Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

Тайните на фамилия Живкови: Говори Христо Крушарски, един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови

Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

Е кипажи на български вертолети „Кугър“ (AS-532 AL Cougar) и на американски вертолет „Блек Хоук“ (Black Hawk) продължават да помагат за гасенето на пожарите в област Бургас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. 

Разрастването на пожара в района на село Сливово, област Бургас, наложи днес в 07:45 ч. и в 09:38 ч. в помощ за овладяване на огъня да бъдат изпратени два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от състава на 24-а авиобаза в Крумово.

Екипаж на американски вертолет Black Hawk от учебния полигон „Ново село“ се включи и днес в пожарогасенето край град Сунгурларе, благодарение на действията на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, в координация с българските Военновъздушни сили, посочват от министерството. 

Мисията се провежда при спазване на всички мерки за безопасност и в тясна координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От Министерството на отбраната уверяват, че Българските Военновъздушни сили остават в готовност за продължаване на борбата с огъня от въздуха, да подпомагат логистично, както и с гориво чуждестранните екипажи, да участват в координирането на съвместните дейности и да подкрепят усилията на наземните екипи, доброволците и институциите в борбата с природните бедствия.

Местните власти в Сунгурларе съобщиха, че продължава борбата с пожара край града. Огънят все още не е напълно потушен. На терен работят девет пожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево. Очаква се днес в работата на терен да се включат и двата шведски самолета, както и два булдозера за прокарване на просеки. 

В момента в землищата на селата Бероново, Славянци и Скала са активни четири огнища. 

Бедственото положение в Сунгурларе остава в сила. В събота то бе обявено със заповед на кмета на община Сунгурларе в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево за неопределено време.

В района на тези населени места са изгорели над 10 000 декара смесена гора - иглолистна и широколистна, сухи треви и храсти. На помощ на пожарникарите са се притекли и земеделски производители с тежка техника. В неделя сутрин изпратеният на помощ военен хеликоптер "Кугър" от авиобаза "Крумово" извърши първите си курсове по гасене на пожара. 

„В момента ситуацията е малко по-спокойна от вчерашния ден. Цяла нощ работихме и успяхме да загасим две огнища и фронт, който е в посока село Бероново и беше притеснително за нас”, посочи в ефира на NOVA директорът на пожарната в Бургас стaрши комисар Николай Николаев.

Той добави, че все още има огнища, които са опасни. Работата ще продължи както по земя с пожарна техника, така и по въздух. 

„Очакваме още два самолета, които са от Швеция. Направена е организация. Имаме и обещан хеликоптер от Ново село, който да се включи в подкрепа за гасенето на пожарите”, заяви още старши комисар Николов.

Кметът на община Сунгурларе подчерта, че към момента няма нанесени материални щети.

„Не са засегнати жилищни сгради и постройки. Евакуираните хора пренощуваха в Дневния център за възрастни хора в Сунгурларе”, каза инж. Димитър Гавазов.

В събота 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци бяха евакуирани.

„Имаме готовност да върнем евакуираните в дома, ако бъдем убедени, че няма опасност за тях”, заяви инж. Гавазов.

Източник: NOVA, МО    
МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

Откриха тялото на българина, изчезнал в Охридското езеро

Може ли шефът да ни намали заплатата

5 интересни факта за зъбите на вашето куче

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Преди 1 ден

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

Любопитно Преди 20 минути

Не пропускайте старта на риалити формата в понеделник от 21:00 ч. по NOVA

Националният събор на народното творчество в Копривщица ще бъде закрит с едночасов концерт

Любопитно Преди 3 часа

Заключителната изява ще бъде на централната сцена

<p>Храните, които могат да причинят сериозни хронични заболявания</p>

Любопитно Преди 4 часа

Известно е кои храни трябва да се консумират с повишено внимание

<p>Протести в Израел срещу плановете на Нетаняху за Газа</p>

Свят Преди 5 часа

Митингът беше организиран от форум на роднини на заложници, отвлечени от "Хамас"

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Любопитно Преди 5 часа

Изследователи са открили ефективен метод за накаране на хората да пият по-малко алкохол

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Любопитно Преди 5 часа

Спите ли по пижама или предпочитате повече свобода?

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Любопитно Преди 5 часа

Представете си места, където хората не само живеят до сто години, но и се радват на пълноценен, активен живот в напреднала възраст

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Свят Преди 13 часа

Провежда се разследване, за да се установи причината за експлозията

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

Технологии Преди 14 часа

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант, който обикаля около звездата Алфа Кентавър А

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Свят Преди 15 часа

Още седем ареста са извършени за други престъпления, включително пет за нападения над полицейски служители

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Свят Преди 15 часа

Срещу мъжа е образувано наказателно дело от Дирекцията за борба с киберпрестъпността

Българин изчезна в Охридското езеро

Свят Преди 17 часа

Местната полиция и водолазни екипи са започнали операция по издирване

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Свят Преди 17 часа

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Свят Преди 18 часа

Иран обяви, че с Русия или без нея ще действа

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

Свят Преди 19 часа

Путин е предал условията си на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва

Полицията хвана 21 непълнолетни при акция във Варна

България Преди 20 часа

Специализираната акция е обхванала пет нощни заведения

